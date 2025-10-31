Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια ξεχώρισε ανάμεσα σε διεθνή αστέρια, με εντυπωσιακό φόρεμα και κομψό styling που απέσπασε όλα τα βλέμματα

Η Σίλια Κριθαριώτη βρέθηκε στο φετινό «Vogue World: Hollywood 2025», το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Paramount Studios στο Los Angeles. Το φαντασμαγορικό show συγκέντρωσε τα πιο λαμπερά ονόματα της διεθνούς showbiz, από μοντέλα και socialites μέχρι ηθοποιούς και τραγουδίστριες, δημιουργώντας μια βραδιά που συνδύαζε μόδα, λάμψη και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Το event, εκτός από τη λάμψη του, είχε και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς οι διοργανωτές συγκέντρωσαν χρήματα για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Los Angeles. Στις πιο εντυπωσιακές στιγμές του show περιλαμβάνονταν οι εμφανίσεις της Nicole Kidman αλά «Gilda» και της Kendall Jenner σε look εμπνευσμένο από τη Nicole Kidman, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώριζαν ονόματα όπως η Hailey Bieber, η Miley Cyrus, η Dakota Johnson, η Sofia Richie και η Gwyneth Paltrow.

Η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες, στο οποίο το μπούστο είχε εντυπωσιακά sparkly κρόσσια. Ολοκλήρωσε το look με μαύρο δερμάτινο τσαντάκι, λαμπερά κοσμήματα και κομψό χτένισμα, αποπνέοντας φινέτσα και κινηματογραφικό στιλ.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η θερμή συνάντησή της με την Anna Wintour, η οποία ντυμένη με φλοράλ φόρεμα και παλτό, φορούσε τα χαρακτηριστικά της μαύρα γυαλιά και φαίνεται να απόλαυσε την κουβέντα τους γελώντας. Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συνάντηση, καθώς και από τη βραδιά συνολικά, ενώ πόζαρε με ονόματα όπως η Camila Cabello, η Nina Dobrev και η Taylor Hill.

Η βραδιά στα Paramount Studios αποδείχθηκε μια κινηματογραφική ωδή στη μόδα, όπου κάθε εμφάνιση είχε τη δική της ιστορία, γεμάτη στιλ, λάμψη και συναίσθημα. Η Σίλια Κριθαριώτη απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο καταξιωμένα ελληνικά ονόματα στη διεθνή σκηνή της μόδας.

