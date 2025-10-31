MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια ξεχώρισε ανάμεσα σε διεθνή αστέρια, με εντυπωσιακό φόρεμα και κομψό styling που απέσπασε όλα τα βλέμματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Σίλια Κριθαριώτη βρέθηκε στο φετινό «Vogue World: Hollywood 2025», το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Paramount Studios στο Los Angeles. Το φαντασμαγορικό show συγκέντρωσε τα πιο λαμπερά ονόματα της διεθνούς showbiz, από μοντέλα και socialites μέχρι ηθοποιούς και τραγουδίστριες, δημιουργώντας μια βραδιά που συνδύαζε μόδα, λάμψη και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Το event, εκτός από τη λάμψη του, είχε και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς οι διοργανωτές συγκέντρωσαν χρήματα για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Los Angeles. Στις πιο εντυπωσιακές στιγμές του show περιλαμβάνονταν οι εμφανίσεις της Nicole Kidman αλά «Gilda» και της Kendall Jenner σε look εμπνευσμένο από τη Nicole Kidman, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώριζαν ονόματα όπως η Hailey Bieber, η Miley Cyrus, η Dakota Johnson, η Sofia Richie και η Gwyneth Paltrow.

https://www.instagram.com/celiakritharioti/

Διάβασε επίσης: Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

Η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες, στο οποίο το μπούστο είχε εντυπωσιακά sparkly κρόσσια. Ολοκλήρωσε το look με μαύρο δερμάτινο τσαντάκι, λαμπερά κοσμήματα και κομψό χτένισμα, αποπνέοντας φινέτσα και κινηματογραφικό στιλ.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η θερμή συνάντησή της με την Anna Wintour, η οποία ντυμένη με φλοράλ φόρεμα και παλτό, φορούσε τα χαρακτηριστικά της μαύρα γυαλιά και φαίνεται να απόλαυσε την κουβέντα τους γελώντας. Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συνάντηση, καθώς και από τη βραδιά συνολικά, ενώ πόζαρε με ονόματα όπως η Camila Cabello, η Nina Dobrev και η Taylor Hill.

Η βραδιά στα Paramount Studios αποδείχθηκε μια κινηματογραφική ωδή στη μόδα, όπου κάθε εμφάνιση είχε τη δική της ιστορία, γεμάτη στιλ, λάμψη και συναίσθημα. Η Σίλια Κριθαριώτη απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο καταξιωμένα ελληνικά ονόματα στη διεθνή σκηνή της μόδας.

Διάβασε επίσης: Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Anna Wintour Celia Kritharioti Fashion VOGUE
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»

Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»

31.10.2025
Επόμενο
Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»

Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»

31.10.2025

Δες επίσης

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match
Celeb News

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

31.10.2025
5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro
Celeb News

5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

31.10.2025
Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα
Celeb News

Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

31.10.2025
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!