Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»

Η ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή της σειράς, για την περίοδο που ήταν παρουσίαστρια, αλλά και για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα βρέθηκε η Βάσω Λασκαράκη, με αφορμή την σημερινή πρεμιέρα της σειράς «Το Σόι Σου», που επιστρέφει 6 χρόνια μετά.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που ήταν παρουσίαστρια, αλλά και για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

«Στην αρχή ήμουν λίγο δύσπιστη για τον νέο κύκλο γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Η σειρά έχει αγαπηθεί γιατί έχει οικογενειακό χαρακτήρα. Μπορεί να το δει όλη η οικογένεια, δεν έχει κάτι απειλητικό για να πεις “κλείσε την τηλεόραση”. Είναι χαλαρή, σε κάνει να νιώθεις ευχάριστα. Έχω νιώσει κι εγώ έτσι με σειρές. Να παίζει και σαν παρέα. Το μυστικό της επιτυχίας δεν ξέρω αν υπάρχει. Εμείς συναντηθήκαμε το 2014 και ήταν σαν να μας το φύλαγε η μοίρα στη δουλειά να συναντηθούμε και να γίνουμε οικογένεια. Με το που θα βρεθούμε όλοι μαζί είναι σαν να μην πέρασε μια ημέρα. Όλοι είμαστε ακριβώς 6 χρόνια μετά. Όλοι έχουμε μεγαλώσει. Τα κορίτσια είναι στο πανεπιστήμιο.

Η σχέση δεν αλλάζει με την πεθερά μου. Η Αλεξάνδρα δεν είναι καθόλου κακιά πεθερά. Είναι μια ιδιαίτερη περσόνα που έτσι έχει μάθει να διαχειρίζεται την αγάπη. Στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκεί και μας αγκάλιαζε με τις φτερούγες της αλλά μετά μας είχε στον πάγο. Κι έτσι θα συνεχίσει. Η Λυδία δεν ξέρω αν είναι διαφορετική. Η σειρά ξεκινάει με μεγάλες προσδοκίες γιατί πιστεύει πως ο Σάββας έχει πάρει μια μεγάλη προαγωγή κι εκεί έρχεται μια μεγάλη ανατροπή. Θα μαζευτούμε σήμερα να το δούμε το επεισόδιο.

Η κόρη μου γίνεται 12 τώρα, 12 Νοέμβρη. Θα είμαστε παρέα να το δούμε. Η κόρη μου ερχόταν στα στούντιο και στα γυρίσματα με ρωτούσε αν τα κορίτσια ήταν αδερφές της. Τώρα έχει δει τις επαναλήψεις. Σήμερα περιμένει πως και πως», ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη.





«Είχα αρκετές προτάσεις αλλά ήθελα να κάνω κάτι που να μου αρέσει και να νιώθω ωραία μέσα από αυτό. Μου ήταν εύκολο να πω το ναι γιατί ήταν κάτι πολύ κοντά σε αυτό που φανταζόμουν εγώ. Ο καθένας έχει τις περιέργειές του και τις πετριές του. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα στο Break. Γνώρισα ανθρώπους που έχω βάλει στη ζωή μου. Έμαθα και πολλά πράγματα. Αλλά έχω κι εγώ τα όριά μου σε αυτά που μου ταιριάζουν», είπε για την περίοδο που είχε αναλάβει την παρουσίαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής.





Για τον Λευτέρη Σουλτάτο, η Βάσω Λασκαράκη είπε: «Είμαστε τυχεροί που συναντηθήκαμε, γνωριστήκαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια όμορφη οικογένεια και ένα ωραίο σπίτι και λέω προσπαθούμε γιατί δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια. Τα χρόνια περνάνε αλλά πάντα πρέπει να είσαι alert. Πάντα οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα. Είμαστε μαζί 8 χρόνια, έχουμε παντρευτεί στη Κρήτη».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είπε στην κόρη της για τον Λευτέρη Σουλτάτο, αποκάλυψε: «Το συζητάς με τον πρώην σύζυγό σου και με έναν ειδικό. Τα πράγματα ήρθαν φυσικά. Η Εύα γνώριζε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο και μετά από 1 χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί. Ο Λευτέρης είναι ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης, τα δίνει όλα. Δεν κρατάει τίποτα. Είναι τσίτα τα γκάζια. Είναι όλα για όλα. Δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες. Όλα πήγαιναν στην άκρη κατευθείαν.

Στην αρχή και για εμένα υπήρξε ένα άγχος τρομερό, ότι έχουμε παιδιά, πώς θα το διαχειριστούμε και εκεί μου είπε “πρέπει να το πάρεις απόφαση”. Με ταρακούνησε. Ήταν τα λόγια που δεν λέγονται στον αέρα αλλά η κουβέντα εκείνη μας ακολουθεί ακόμα. Την κάνουμε και τη θυμόμαστε πολλές φορές», κατέληξε η Βάσω Λασκαράκη.





