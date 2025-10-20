MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Bianca Balti: Η Victoria’s Secret αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο show εν μέσω της μάχης με τον καρκίνο

bianca_blati
Η Bianca Balti αποκαλύπτει ότι η Victoria’s Secret αρνήθηκε το αίτημά της να περπατήσει στην πασαρέλα λόγω της μάχης της με τον καρκίνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Bianca Balti, πρώην αγγελάκι της Victoria’s Secret και διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας όχι για μία πασαρέλα ή καμπάνια μόδας, αλλά για την ανοιχτή της επιστολή προς το διάσημο brand.

Η 41χρονη Ιταλίδα, που συνεχίζει τη μάχη της με τον καρκίνο των ωοθηκών, ζήτησε να συμμετάσχει στο φετινό fashion show του brand, προσπαθώντας να στείλει μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν ή έχουν βιώσει την ασθένεια. Μέσα από τις λέξεις της, η Balti ανέδειξε τη σημασία της αυτοπεποίθησης, της θηλυκότητας και της ομορφιάς ακόμα και μετά από μια δύσκολη διάγνωση, τονίζοντας πως οι ουλές και οι αλλαγές στο σώμα δεν αναιρούν την προσωπική δύναμη και τη ζωντάνια.

bianca_balti
https://www.instagram.com/biancabalti/

Διάβασε επίσης: Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Τα αγγελάκια φόρεσαν τα φτερά τους και γιόρτασαν τη θηλυκότητα σε κάθε της μορφή

Στην επιστολή της προς την ομάδα της Victoria’s Secret, η Balti έγραψε: «Δεν ξέρω από πού βρήκα το κουράγιο, αλλά το έκανα. Οι μόνες ευκαιρίες που μετανιώνουμε είναι αυτές που δεν παίρνουμε. Έτσι, είπα στον εαυτό μου: Τι έχω να χάσω; και προχώρησα». Περιγράφοντας τα συναισθήματά της σχετικά με τη συμμετοχή στο show, συνέχισε «Δεν είμαι η πιο νέα, ούτε η πιο καμπυλωτή ή η πιο γυμνασμένη. Αλλά είμαι δυνατή, γενναία και ζωντανή, και εξακολουθώ να νιώθω απίστευτα σέξι. Φοράω τις ουλές μου με περηφάνια και αγαπώ τα μαλλιά που ξαναβγαίνουν μετά τις θεραπείες. Το να περπατήσω ξανά στο catwalk δε θα ήταν μόνο ένα προσωπικό όνειρο· θα ήταν ένα μήνυμα προς εκατομμύρια γυναίκες: Η ζωή συνεχίζεται. Δεν είσαι λιγότερο γυναίκα. Είσαι ολόκληρη, όμορφη, ασταμάτητη».

bianca_blati
https://www.instagram.com/biancabalti/

Η Bianca Balti αποκάλυψε επίσης ότι η εμπειρία της την οδήγησε να στείλει ένα μήνυμα πως η ζωή μετά τη διάγνωση μπορεί να παραμείνει γεμάτη αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα. Όπως έγραψε, «Δεν ζητώ να είμαι εκεί επειδή είμαι όμορφη, αλλά επειδή εκπροσωπώ τις γυναίκες που ζουν ή έζησαν με καρκίνο. Θέλω να τους δείξω ότι η διάγνωση δεν σημαίνει το τέλος της ομορφιάς, της αυτοπεποίθησης ή της θηλυκότητας. Οι ουλές δεν σβήνουν ποια είσαι. Η ζωή μετά τον καρκίνο μπορεί να είναι ακόμα τολμηρή, δυνατή και φωτεινή». Παρά την αρνητική απάντηση της Victoria’s Secret, η ίδια τόνισε ότι δεν μετανιώνει για την προσπάθειά της και ότι η εμπειρία της αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους παλεύουν με σοβαρές ασθένειες ή δυσκολίες στη ζωή τους.

bianca_balti
https://www.instagram.com/biancabalti/

Η πορεία της Balti στο show ξεκίνησε το 2005, και η ίδια έχει δει το brand να αλλάζει σε πιο συμπεριληπτική κατεύθυνση μετά την επιστροφή του show το 2024. Στη φετινή πασαρέλα συμμετείχαν γυναίκες όπως η Angel Reese, η Jasmine Tookes με εμφανή την εγκυμοσύνη της, η Ολυμπιονίκης Suni Lee, καθώς και supermodels όπως η Ashley Graham και η Gigi Hadid. Για την ίδια, όμως, η επιστροφή στη σκηνή θα είχε βαθύτερη σημασία, στέλνοντας μήνυμα θάρρους και ελπίδας σε όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά και η αυτοπεποίθηση δεν χάνονται ακόμη και μετά τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Διάβασε επίσης¨¨¨:Tα αγγελάκια της Victoria’s Secret επιστρέφουν – Αυτή θα είναι η ημερομηνία του εμβληματικού fashion show

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Victoria’s Secret Fashion Show
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζουν τα 90s με το σήμερα σ’ ένα fashion video!

Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζουν τα 90s με το σήμερα σ’ ένα fashion video!

20.10.2025
Επόμενο
Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

20.10.2025

Δες επίσης

Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της
Celeb News

Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της

20.10.2025
Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Celeb News

Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

20.10.2025
Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του
Celeb News

Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του

20.10.2025
Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα
Celeb News

Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα

20.10.2025
Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού
Celeb News

Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού

20.10.2025
Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους
Celeb News

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

20.10.2025
O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump
Celeb News

O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump

20.10.2025
Η νοσταλγία σε άλλο level! Σπάνιο κλικ του Ψινάκη από τα 90s με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα
Celeb News

Η νοσταλγία σε άλλο level! Σπάνιο κλικ του Ψινάκη από τα 90s με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα

20.10.2025
Μαγική φωνή! Η Μελίνα τραγουδά Βασίλη Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βανδή την αποθεώνει (video)
Celeb News

Μαγική φωνή! Η Μελίνα τραγουδά Βασίλη Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βανδή την αποθεώνει (video)

20.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;