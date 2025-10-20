Bianca Balti: Η Victoria’s Secret αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο show εν μέσω της μάχης με τον καρκίνο

Η Bianca Balti, πρώην αγγελάκι της Victoria’s Secret και διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας όχι για μία πασαρέλα ή καμπάνια μόδας, αλλά για την ανοιχτή της επιστολή προς το διάσημο brand.

Η 41χρονη Ιταλίδα, που συνεχίζει τη μάχη της με τον καρκίνο των ωοθηκών, ζήτησε να συμμετάσχει στο φετινό fashion show του brand, προσπαθώντας να στείλει μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν ή έχουν βιώσει την ασθένεια. Μέσα από τις λέξεις της, η Balti ανέδειξε τη σημασία της αυτοπεποίθησης, της θηλυκότητας και της ομορφιάς ακόμα και μετά από μια δύσκολη διάγνωση, τονίζοντας πως οι ουλές και οι αλλαγές στο σώμα δεν αναιρούν την προσωπική δύναμη και τη ζωντάνια.

Στην επιστολή της προς την ομάδα της Victoria’s Secret, η Balti έγραψε: «Δεν ξέρω από πού βρήκα το κουράγιο, αλλά το έκανα. Οι μόνες ευκαιρίες που μετανιώνουμε είναι αυτές που δεν παίρνουμε. Έτσι, είπα στον εαυτό μου: Τι έχω να χάσω; και προχώρησα». Περιγράφοντας τα συναισθήματά της σχετικά με τη συμμετοχή στο show, συνέχισε «Δεν είμαι η πιο νέα, ούτε η πιο καμπυλωτή ή η πιο γυμνασμένη. Αλλά είμαι δυνατή, γενναία και ζωντανή, και εξακολουθώ να νιώθω απίστευτα σέξι. Φοράω τις ουλές μου με περηφάνια και αγαπώ τα μαλλιά που ξαναβγαίνουν μετά τις θεραπείες. Το να περπατήσω ξανά στο catwalk δε θα ήταν μόνο ένα προσωπικό όνειρο· θα ήταν ένα μήνυμα προς εκατομμύρια γυναίκες: Η ζωή συνεχίζεται. Δεν είσαι λιγότερο γυναίκα. Είσαι ολόκληρη, όμορφη, ασταμάτητη».

Η Bianca Balti αποκάλυψε επίσης ότι η εμπειρία της την οδήγησε να στείλει ένα μήνυμα πως η ζωή μετά τη διάγνωση μπορεί να παραμείνει γεμάτη αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα. Όπως έγραψε, «Δεν ζητώ να είμαι εκεί επειδή είμαι όμορφη, αλλά επειδή εκπροσωπώ τις γυναίκες που ζουν ή έζησαν με καρκίνο. Θέλω να τους δείξω ότι η διάγνωση δεν σημαίνει το τέλος της ομορφιάς, της αυτοπεποίθησης ή της θηλυκότητας. Οι ουλές δεν σβήνουν ποια είσαι. Η ζωή μετά τον καρκίνο μπορεί να είναι ακόμα τολμηρή, δυνατή και φωτεινή». Παρά την αρνητική απάντηση της Victoria’s Secret, η ίδια τόνισε ότι δεν μετανιώνει για την προσπάθειά της και ότι η εμπειρία της αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους παλεύουν με σοβαρές ασθένειες ή δυσκολίες στη ζωή τους.

Η πορεία της Balti στο show ξεκίνησε το 2005, και η ίδια έχει δει το brand να αλλάζει σε πιο συμπεριληπτική κατεύθυνση μετά την επιστροφή του show το 2024. Στη φετινή πασαρέλα συμμετείχαν γυναίκες όπως η Angel Reese, η Jasmine Tookes με εμφανή την εγκυμοσύνη της, η Ολυμπιονίκης Suni Lee, καθώς και supermodels όπως η Ashley Graham και η Gigi Hadid. Για την ίδια, όμως, η επιστροφή στη σκηνή θα είχε βαθύτερη σημασία, στέλνοντας μήνυμα θάρρους και ελπίδας σε όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά και η αυτοπεποίθηση δεν χάνονται ακόμη και μετά τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

