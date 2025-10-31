5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

Η οικογένεια του Robert De Niro συνεχίζει να ζητά δικαίωση για τον Leandro, ένα νέο παιδί που χάθηκε πρόωρα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και ανεξέλεγκτης αγοράς ναρκωτικών.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε πέντε άτομα που κατηγορούνται για τη διακίνηση των χαπιών που οδήγησαν στον θάνατο του εγγονού του Robert De Niro, του δεκαεννιάχρονου Leandro De Niro Rodriguez, τον Ιούλιο του 2023. Σύμφωνα με τις αρχές, τα χάπια περιείχαν φαιντανύλη και άλλα επικίνδυνα ναρκωτικά, προκαλώντας θανατηφόρο υπερδοσολογία. Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή συγκίνηση, καθώς ο Leandro ήταν ο μοναχογιός της Drena De Niro, κόρης του βραβευμένου με δύο Όσκαρ ηθοποιού Robert De Niro.

Όπως αποκάλυψε το CBS News, οι πέντε συλληφθέντες, Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas και Roy Nicolas, κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων για να πουλήσουν χιλιάδες πλαστά χάπια οπιοειδών νοθευμένα με φαιντανύλη, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.

Διάβασε επίσης: Ο Robert De Niro σε ρόλο αρχιτέκτονα ετοιμάζει επίγειο παραδείσο στην Καραϊβική

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Leandro De Niro Rodriguez ήταν ένας από τρεις εφήβους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των χαπιών. Μία από τις νεαρές γυναίκες που είχαν προμηθευτεί ναρκωτικά από το ίδιο κύκλωμα φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τους εμπόρους για να τους ενημερώσει ότι είχε υποστεί υπερδοσολογία, προειδοποιώντας τους «να ενημερώσουν τους πελάτες ότι η παρτίδα είναι πολύ δυνατή». Η νεαρή γυναίκα πέθανε από νέα υπερδοσολογία λίγες ημέρες αργότερα. Δύο εβδομάδες μετά, πέθανε ένα ακόμη θύμα, ενώ ο Leandro De Niro Rodriguez άφησε την τελευταία του πνοή λιγότερο από έναν μήνα αργότερα.

Ο Leandro De Niro Rodriguez ήταν μόλις 19 ετών και, όπως ο παππούς και η μητέρα του, ακολουθούσε τα βήματα της υποκριτικής. Είχε συμμετάσχει στις ταινίες «A Star Is Born» (2018) και «Cabaret Maxime» (2018). Ήταν ο μοναχογιός της Drena De Niro, η οποία έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του πατέρα της, όπως «City by the Sea» (2002) και «The Intern» (2015). Η Drena De Niro, κόρη της πρώτης συζύγου του Robert De Niro, Diahnne Abbott, είχε υιοθετηθεί από τον ηθοποιό το 1976, τη χρονιά που παντρεύτηκε την Abbott. Η Drena ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου της μέσω Instagram, γράφοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα: «Άγγελέ μου γλυκέ και όμορφε. Σε αγάπησα πέρα από λόγια ή περιγραφές από τη στιγμή που σε ένιωσα μέσα μου. Ήσουν η χαρά μου, η καρδιά μου και ό,τι πιο αγνό και αληθινό υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εύχομαι να ήμουν τώρα μαζί σου. Δεν ξέρω πώς να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσω να συνεχίσω και να μεταδώσω την αγάπη και το φως που μου χάρισες κάνοντάς με μητέρα σου. Συγγνώμη, μωρό μου. Αναπαύσου εν ειρήνη και στην αιώνια γαλήνη, αγόρι μου».

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για τη φαιντανύλη, το ναρκωτικό που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, και έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της διακίνησης πλαστών φαρμακευτικών ουσιών μέσω διαδικτύου. Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να οδηγήσουν το κύκλωμα στη δικαιοσύνη.

Η οικογένεια του Robert De Niro συνεχίζει να ζητά δικαίωση για τον Leandro, ένα νέο παιδί που χάθηκε πρόωρα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και ανεξέλεγκτης αγοράς ναρκωτικών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

Δες κι αυτό…