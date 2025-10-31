MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Η σχεδόν γυμνή Teyana Taylor έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση TIME100 Next 2025

teyana_taylor
Η Teyana Taylor έκλεψε τα βλέμματα στο TIME100 Next 2025 με ένα τολμηρό, σχεδόν γυμνό look του οίκου Tom Ford
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Νέα Υόρκη φιλοξένησε και φέτος την εκδήλωση TIME100 Next, στις 30 Οκτωβρίου, τιμώντας προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε τομείς όπως η τεχνολογία, η μουσική, η μόδα και η επιστήμη. Το event κατάφερε να ενώσει σε μια σκηνή τα πιο δυναμικά ταλέντα της γενιάς τους, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, στιλ και έμπνευση.

Οι εμφανίσεις των καλεσμένων συνδύασαν τολμηρά fashion statements με λεπτομέρειες υψηλής αισθητικής. Οι designers και οι stylist έπαιξαν με διαφάνειες, cut-outs και γεωμετρικές σιλουέτες, δημιουργώντας εικόνες που ενθουσίασαν το κοινό και προκάλεσαν συζητήσεις στα social media, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα των καλεσμένων.

teyana_taylor
https://www.instagram.com/teyanataylor/

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Η Teyana Taylor έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα σχεδόν γυμνό σύνολο του Tom Ford: ένα μαύρο blazer συνδυασμένο με διάφανη μάξι φούστα, χωρίς τοπ, που ανέδειξε τη σμιλεμένη σιλουέτα της. Η τολμηρή επιλογή της διχάσε το κοινό, με σχόλια που κυμάνθηκαν από τον θαυμασμό για το καλογυμνασμένο σώμα της μέχρι την αμηχανία που φαινόταν σε κάποια στιγμιότυπα.

%3D%3D

Η εμφάνιση της Teyana Taylor ανέδειξε για άλλη μια φορά πώς οι celebrities μπορούν να πειραματίζονται με τα όρια ανάμεσα στο ντυμένο και το γυμνό, δημιουργώντας δημόσιες εμφανίσεις που προκαλούν και εμπνέουν.

Διάβασε επίσης: Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Teyana Taylor Tom Ford
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

31.10.2025
Επόμενο
Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

31.10.2025

Δες επίσης

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram
Celeb News

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

31.10.2025
H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης
Celeb News

H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης

31.10.2025
Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match
Celeb News

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

31.10.2025
Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour
Celeb News

Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour

31.10.2025
5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro
Celeb News

5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

31.10.2025
Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα
Celeb News

Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

31.10.2025
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!