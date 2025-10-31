Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Αν δεν πήγαινε καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε ο Γιώργος Καράβας και μίλησε για την εμπειρία του από την παρουσίαση του «Exathlon», αναφέροντας ότι όταν αποδέχτηκε την πρόταση, ένιωθε μεγάλη πίεση για το τελικό αποτέλεσμα.

Επίσης, το μοντέλο που βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης του ριάλιτι, το οποίο γυρίστηκε στον Άγιο Δομίνικο και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, εξήγησε ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

«Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, το λέω πολύ ειλικρινά, τι δουλειά έριξα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στο “Exathlon”. Το μεξικανικό “Exathlon” πρέπει να το είδα 40 φορές. Συνομιλούσα με το ΑΙ για το τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, με το ένστικτο, με το που πρέπει να τοποθετείται η φωνή. Όταν μου ανατέθηκε το κομμάτι του “Exathlon” ήξερα, δηλαδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα εγώ καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα κανονικότατα. Ξέρω γω τι λέω».

Όσο για τα σχόλια που δέχτηκε όταν ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο «Exathlon» ως παρουσιαστής, αλλά και στη συνέχεια μετά την προβολή των επεισοδίων, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε: «Είναι δύσκολο να παίζεις με την πλάτη στον τοίχο, όμως, το λέω και το εννοώ, τα μηνύματα που έλαβα ήταν χιλιάδες – και είμαι πολύ προσεκτικός με τη μονάδα μέτρησης – ήταν όλα θετικά. Υπήρξαν και αρκετά αρνητικά μηνύματα πριν καν με δουν».





