MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 31.10.2025

Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Αν δεν πήγαινε καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»

Γιώργος Καράβας
Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε ο Γιώργος Καράβας και μίλησε για την εμπειρία του από την παρουσίαση του «Exathlon», αναφέροντας ότι όταν αποδέχτηκε την πρόταση, ένιωθε μεγάλη πίεση για το τελικό αποτέλεσμα.

Επίσης, το μοντέλο που βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης του ριάλιτι, το οποίο γυρίστηκε στον Άγιο Δομίνικο και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, εξήγησε ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Exathlon: Όσα είδαμε στην πρεμιέρα του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ - Οι ομάδες και η 1η νίκη

Διάβασε επίσης: Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

«Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, το λέω πολύ ειλικρινά, τι δουλειά έριξα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στο “Exathlon”. Το μεξικανικό “Exathlon” πρέπει να το είδα 40 φορές. Συνομιλούσα με το ΑΙ για το τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, με το ένστικτο, με το που πρέπει να τοποθετείται η φωνή. Όταν μου ανατέθηκε το κομμάτι του “Exathlon” ήξερα, δηλαδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα εγώ καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα κανονικότατα. Ξέρω γω τι λέω».

Exathlon Γιώργος Καράβας

Όσο για τα σχόλια που δέχτηκε όταν ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο «Exathlon» ως παρουσιαστής, αλλά και στη συνέχεια μετά την προβολή των επεισοδίων, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε: «Είναι δύσκολο να παίζεις με την πλάτη στον τοίχο, όμως, το λέω και το εννοώ, τα μηνύματα που έλαβα ήταν χιλιάδες – και είμαι πολύ προσεκτικός με τη μονάδα μέτρησης – ήταν όλα θετικά. Υπήρξαν και αρκετά αρνητικά μηνύματα πριν καν με δουν».


Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

EXATHLON Γιώργος Καραβάς ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

31.10.2025
Επόμενο
Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

31.10.2025

Δες επίσης

Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»
TV

Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»

31.10.2025
Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel
TV

Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

31.10.2025
Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»
TV

Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

31.10.2025
Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου
TV

Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου

30.10.2025
Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ποια ήταν η σεξουαλικότητα του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε»
TV

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ποια ήταν η σεξουαλικότητα του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε»

30.10.2025
Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο! Οι νέοι κριτές και ο ρόλος-κλειδί της Klavdia
TV

Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο! Οι νέοι κριτές και ο ρόλος-κλειδί της Klavdia

29.10.2025
Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s
TV

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

29.10.2025
Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha
TV

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

29.10.2025
2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ
TV

2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

29.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!