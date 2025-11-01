MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 01.11.2025

Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

φυτά χειμώνας
Πώς να διατηρήσεις το τοπίο σου ζωντανό με φυτά που ανθίζουν μέσα στο κρύο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν τα γυμνά κλαδιά και το καφέ, άψυχο γρασίδι σε ρίχνουν ψυχολογικά κάθε χειμώνα, μην ανησυχείς καθώς υπάρχουν υπέροχα φυτά που ανθίζουν μέσα στο κρύο και μπορούν να φέρουν λίγη ζωντάνια και φως στην πιο σκοτεινή εποχή του χρόνου.

Σύμφωνα με τη C.L. Fornari, ειδικό κηπουρικής και συγγραφέα του GardenLady.com, το να βρεις φυτά που ανθίζουν τον χειμώνα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις. Με λίγη σκέψη και σωστή επιλογή, μπορείς να έχεις έναν κήπο γεμάτο ενδιαφέρον όλο τον χρόνο.

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Συμβουλές για να επιλέξεις τα ιδανικά φυτά που ανθίζουν τον χειμώνα

1. Δες σε ποια ζώνη καλλιέργειας βρίσκεσαι

Διάλεξε φυτά που μπορούν να επιβιώσουν στο δικό σου κλίμα. Κάποια αντέχουν το χιόνι και τον παγετό, ενώ άλλα χρειάζονται πιο ήπιο χειμώνα για να ανθίσουν.

2. Μην ξεχνάς το φύλλωμα ειδικά αν χιονίζει συχνά

Το χρώμα δεν έρχεται μόνο από τα άνθη. Μπορεί να προέρχεται και από τον κορμό ή τα φύλλα. Ένα φυτό με κόκκινα κλαδιά ή χρυσαφένες βελόνες φαίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό πάνω στο χιόνι.

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

3. Δώσε προσοχή στα φθινοπωρινά και ανοιξιάτικα φυτά

Πολλά φυτά που ανθίζουν την άνοιξη ή το φθινόπωρο, σε πιο ήπια κλίματα, μπορούν να δώσουν χρώμα και τον χειμώνα. Βολβοί όπως οι υάκινθοι και οι νάρκισσοι μπορεί να ανθίσουν στα τέλη του χειμώνα, ενώ το καλέντουλα μπορεί να διατηρήσει τα άνθη της μέχρι τα Χριστούγεννα.

4. Άφησε τα ξεραμένα άνθη και τα φύλλα

Αν δεν προλαβαίνεις να φυτέψεις κάτι νέο, μπορείς να αφήσεις τα ξεραμένα λουλούδια και τα στελέχη των πολυετών φυτών σου. Οι αποξηραμένες ταξιανθίες της ορτανσίας ή τα αγριόχορτα δείχνουν μαγικά όταν καλύπτονται με πάγο ή χιόνι.

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

9 φυτά που ανθίζουν τον χειμώνα και θα δώσουν ζωή στον κήπο σου

1. Snowdrops (Γάλανθοι)

Μικρά λευκά άνθη που ανθίζουν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο. Φυτεύονται το φθινόπωρο και επιστρέφουν κάθε χρόνο αν δεν ενοχληθούν.
Ζώνες ανάπτυξης: 3–7

2. Crocus (Κρόκος)

Από τα πρώτα άνθη που δείχνουν πως πλησιάζει η άνοιξη. Ανθίζει από τα τέλη Φεβρουαρίου σε αποχρώσεις του μωβ, του κίτρινου και του λευκού.
Ζώνες: 3–8

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

3. Hellebores (Χριστουγεννιάτικο ή Σαρακοστιανό Ρόδο)

Ανθεκτικά και σκιοφυή φυτά που ανθίζουν μέσα στον χειμώνα με άνθη που μοιάζουν με τριαντάφυλλα.
Ζώνες: 3–9

4. Camellia (Καμέλια)

Με μεγάλα, ροδοειδή άνθη σε αποχρώσεις του ροζ, κόκκινου ή λευκού και γυαλιστερό φύλλωμα που δίνει ζωή στον κήπο όλο τον χειμώνα.
Ζώνες: 7–9

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

5. Witch Hazel (Αμαμηλίδα)

Εντυπωσιακοί θάμνοι που φτάνουν μέχρι 9 μέτρα και γεμίζουν με κίτρινα άνθη σαν “βλεφαρίδες” από το φθινόπωρο ως τον χειμώνα.
Ζώνες: 3–9

6. Pansies (Πανσέδες)

Ανθίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα σε θερμότερες περιοχές και αντέχουν στο ψύχος.
Ζώνες: 4–10

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

7. Winter Jasmine (Χειμωνιάτικο Γιασεμί)

Μπορεί να καλλιεργηθεί ως θάμνος ή αναρριχώμενο φυτό, με φωτεινά κίτρινα άνθη που διαρκούν όλο τον χειμώνα.
Ζώνες: 6–10

8. Winter Heath (Χειμωνιάτικο Ρείκι)

Αειθαλές φυτό με μικρά ροζ ή λευκά άνθη που ανθίζουν στο τέλος του χειμώνα.
Ζώνες: 4–9

9. Alyssum (Άλυσος)

Παράγει πολλά μικρά, λευκά άνθη και μερικές ποικιλίες του ανθίζουν ακόμα και τους πιο ψυχρούς μήνες.
Ζώνες: 5–8

φυτά χειμώνας
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Plant Parenting: Γιατί η Gen Z μεγαλώνει φυτά σαν να είναι παιδιά της

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

φυτά χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Έχω να λουστώ 3 μήνες»: Η εξομολόγηση της Cardi B που προκάλεσε χαμό στα social media

«Έχω να λουστώ 3 μήνες»: Η εξομολόγηση της Cardi B που προκάλεσε χαμό στα social media

01.11.2025

Δες επίσης

Η καρυδόπιτα που λατρεύει η Κατερίνα Καινούργιου – Δες την συνταγή
Food

Η καρυδόπιτα που λατρεύει η Κατερίνα Καινούργιου – Δες την συνταγή

01.11.2025
Το κλασικό καπέλο που καθιέρωσε η Jackie O. επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ
Beauty

Το κλασικό καπέλο που καθιέρωσε η Jackie O. επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ

01.11.2025
Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν
Beauty

Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

01.11.2025
Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος
Life

Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος

31.10.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…

31.10.2025
Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ
Fitness

Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ

31.10.2025
Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα
Beauty

Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

31.10.2025
Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις
Fashion

Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες
Life

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου