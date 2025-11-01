MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 01.11.2025

Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

kastana_mallia_taseis
Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε φυσική κίνηση και λεία όψη, με μικρές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη λάμψη των μαλλιών
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φριζάρισμα είναι εκείνο που μπορεί να καταστρέψει την εικόνα των μαλλιών σου σε δευτερόλεπτα, ακόμα και μετά από προσεκτικό χτένισμα ή styling. Δεν έχει σημασία αν είναι ίσια, σπαστά ή σγουρά, η ανεπιθύμητη υγρασία και η τριβή με ρούχα ή πετσέτες μπορούν να χαλάσουν άμεσα το look σου και να δημιουργήσουν αίσθηση ακατάστατου. Όμως, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις και να διατηρήσεις τα μαλλιά σου πάντα λεία και λαμπερά.

Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποιείς, αλλά και οι μικρές συνήθειες και τα κόλπα που ενσωματώνεις στην καθημερινή σου ρουτίνα. Από το σωστό στέγνωμα μέχρι τα έξυπνα σπρέι και τα εργαλεία styling, μπορείς να περιορίσεις δραστικά το φριζάρισμα και να απολαμβάνεις υγιή, περιποιημένα μαλλιά κάθε στιγμή της ημέρας.

pre_sampoo_mallia

Διάβασε επίσης: Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Νερό και ψεκασμός πριν το styling

Ψέκασε τα μαλλιά σου με λίγο νερό ή ένα ειδικό leave-in spray πριν χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή πρέσα. Αυτό βοηθάει να ενεργοποιηθούν τα προϊόντα κατά του φριζαρίσματος και να λειανθεί η τρίχα, δίνοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Ελαφρύ λάδι στα μήκη

Αν έχεις ξηρές άκρες, λίγες σταγόνες λάδι μαλλιών αρκούν για να περιορίσουν την υγρασία που προκαλεί φριζάρισμα. Εφάρμοσέ το από το μέσο έως τις άκρες, χωρίς να βαραίνεις τις ρίζες.

Χτένισμα με φυσική βούρτσα

Οι βούρτσες με φυσικές τρίχες είναι ιδανικές για να διατηρήσεις τα μαλλιά λεία χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Χτένισε πάντα με απαλές κινήσεις από τις άκρες προς τη ρίζα.

Σατέν ή μετάξι για ύπνο

Αντικατέστησε τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη με σατέν ή μεταξωτή. Η μειωμένη τριβή κατά τη διάρκεια του ύπνου διατηρεί τα μαλλιά λεία και εμποδίζει το φριζάρισμα.

Ψυχρός αέρας στο τέλος

Τελείωσε το στέγνωμα με ψυχρό αέρα για να «κλειδώσει» η τρίχα και να παραμείνει λεία περισσότερο. Είναι ένα μικρό, αλλά αποτελεσματικό trick που κάνει μεγάλη διαφορά στη διάρκεια του styling.

Διάβασε επίσης: Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty μαλλιά ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

01.11.2025
Επόμενο
Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

01.11.2025

Δες επίσης

Το κλασικό καπέλο που καθιέρωσε η Jackie O. επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ
Beauty

Το κλασικό καπέλο που καθιέρωσε η Jackie O. επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ

01.11.2025
Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος
Life

Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος

31.10.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…

31.10.2025
Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ
Fitness

Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ

31.10.2025
Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα
Beauty

Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

31.10.2025
Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις
Fashion

Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες
Life

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

31.10.2025
Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή
Beauty

Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

31.10.2025
Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος
Fashion

Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!