Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε φυσική κίνηση και λεία όψη, με μικρές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη λάμψη των μαλλιών

Το φριζάρισμα είναι εκείνο που μπορεί να καταστρέψει την εικόνα των μαλλιών σου σε δευτερόλεπτα, ακόμα και μετά από προσεκτικό χτένισμα ή styling. Δεν έχει σημασία αν είναι ίσια, σπαστά ή σγουρά, η ανεπιθύμητη υγρασία και η τριβή με ρούχα ή πετσέτες μπορούν να χαλάσουν άμεσα το look σου και να δημιουργήσουν αίσθηση ακατάστατου. Όμως, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις και να διατηρήσεις τα μαλλιά σου πάντα λεία και λαμπερά.

Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποιείς, αλλά και οι μικρές συνήθειες και τα κόλπα που ενσωματώνεις στην καθημερινή σου ρουτίνα. Από το σωστό στέγνωμα μέχρι τα έξυπνα σπρέι και τα εργαλεία styling, μπορείς να περιορίσεις δραστικά το φριζάρισμα και να απολαμβάνεις υγιή, περιποιημένα μαλλιά κάθε στιγμή της ημέρας.

Νερό και ψεκασμός πριν το styling

Ψέκασε τα μαλλιά σου με λίγο νερό ή ένα ειδικό leave-in spray πριν χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή πρέσα. Αυτό βοηθάει να ενεργοποιηθούν τα προϊόντα κατά του φριζαρίσματος και να λειανθεί η τρίχα, δίνοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Ελαφρύ λάδι στα μήκη

Αν έχεις ξηρές άκρες, λίγες σταγόνες λάδι μαλλιών αρκούν για να περιορίσουν την υγρασία που προκαλεί φριζάρισμα. Εφάρμοσέ το από το μέσο έως τις άκρες, χωρίς να βαραίνεις τις ρίζες.

Χτένισμα με φυσική βούρτσα

Οι βούρτσες με φυσικές τρίχες είναι ιδανικές για να διατηρήσεις τα μαλλιά λεία χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Χτένισε πάντα με απαλές κινήσεις από τις άκρες προς τη ρίζα.

Σατέν ή μετάξι για ύπνο

Αντικατέστησε τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη με σατέν ή μεταξωτή. Η μειωμένη τριβή κατά τη διάρκεια του ύπνου διατηρεί τα μαλλιά λεία και εμποδίζει το φριζάρισμα.

Ψυχρός αέρας στο τέλος

Τελείωσε το στέγνωμα με ψυχρό αέρα για να «κλειδώσει» η τρίχα και να παραμείνει λεία περισσότερο. Είναι ένα μικρό, αλλά αποτελεσματικό trick που κάνει μεγάλη διαφορά στη διάρκεια του styling.

