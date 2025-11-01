MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 01.11.2025

Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

Ο τελευταίος δίσκος των θρυλικών Megadeth θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου με bonus track μια νέα εκδοχή του εμβληματικού «Ride The Lightning»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Oι εμβληματικοί Megadeth αποκάλυψαν τη λίστα τραγουδιών του τελευταίου τους album, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δέκα κομμάτια, καθώς και ένα ενδέκατο bonus track. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει το «Tipping Point», το ήδη γνωστό πρώτο single, καθώς και μια νέα εκδοχή του εμβληματικού «Ride The Lightning», το οποίο ο Dave Mustaine συνέγραψε μαζί με τους James Hetfield, Lars Ulrich και τον αείμνηστο Cliff Burton των Metallica. Αξίζει να θυμίσουμε ότι το «Ride The Lightning» ήταν ο τίτλος του album των Metallica του 1984.

https://www.instagram.com/megadeth/

Διάβασε επίσης: «Αντίο» από μέταλλο στον Ozzy Osbourne – Συγκινητικός αποχαιρετισμός από Metallica και Elton John

Ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine, εξήγησε πως η επιλογή αυτού του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία. «Καθώς κλείνει ένας κύκλος ζωής και καριέρας, η απόφαση να συμπεριληφθεί το “Ride the Lightning”, ένα τραγούδι που έγραψα μαζί με τον James, τον Lars και τον Cliff, ήταν ένας τρόπος να αποτίσω φόρο τιμής στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα για μένα», ανέφερε ο Dave Mustaine σε επίσημη δήλωσή του.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά τη γνωστοποίηση ότι το επερχόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο της μπάντας, κλείνοντας έναν θρυλικό κύκλο δεκαέξι δίσκων και περισσότερων από τέσσερις δεκαετίες ιστορίας. Ο Dave Mustaine επιβεβαίωσε το τέλος των Megadeth μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συγκροτήματος, στο οποίο εμφανίζεται ο εικονικός χαρακτήρας του συγκροτήματος, Vic Rattlehead, να ανακοινώνει την είδηση.

https://www.instagram.com/megadeth/

«Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες ήμουν αλυσοδεμένος στη σιωπή, αλλά το τέλος απαιτεί τη φωνή μου», δηλώνει ο Vic καθισμένος πίσω από ένα γραφείο. «Επιβεβαιώνεται: το επόμενο στούντιο άλμπουμ των Megadeth θα είναι το τελευταίο. Σαράντα χρόνια μέταλ, σφυρηλατημένα στο ατσάλι, που τελειώνουν μέσα στη φωτιά. Και όταν ξημερώσει η νέα χρονιά, ξεκινά η παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία. Έχετε ακούσει την προειδοποίηση. Ετοιμαστείτε, Cyber Army. Μείνετε δυνατοί, μείνετε συντονισμένοι και συναντήστε με στην πρώτη γραμμή».

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, ο Dave Mustaine ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την αφοσίωση και την πορεία τους μαζί με το συγκρότημα. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που φτάνουν στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε εκούσια», είπε. «Οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, στην κορυφή. Εγώ είμαι τυχερός που μπορώ να το κάνω. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω γνωρίσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τους αποχαιρετήσω».

https://www.instagram.com/megadeth/

Παράλληλα, οι Megadeth θα συμμετάσχουν στην επερχόμενη περιοδεία των Iron Maiden, με τίτλο «Run for Your Lives Tour», μέσα στο 2026, προσφέροντας στους οπαδούς του metal μια τελευταία ευκαιρία να ζήσουν τη δύναμη και την ενέργεια του συγκροτήματος επί σκηνής.

Το φινάλε των Megadeth δεν μοιάζει με αποχαιρετισμό, αλλά με έναν εκκωφαντικό απολογισμό: μια ηλεκτρική αναδρομή στις ρίζες του metal, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Διάβασε επίσης: Οι Metallica «ταρακούνησαν» το κοινό σε μυστική συναυλία και συγκίνησαν με φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Dave Mustaine Megadeth Metallica Vic Rattlehead
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media

Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media

01.11.2025
Επόμενο
Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

01.11.2025

Δες επίσης

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

01.11.2025
Empty Frame γιορτάζουν 2 δεκαετίες μουσικής παρέα με παλιούς και νέους φίλους
Μουσικά Νέα

Empty Frame γιορτάζουν 2 δεκαετίες μουσικής παρέα με παλιούς και νέους φίλους

31.10.2025
Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της
Μουσικά Νέα

Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

31.10.2025
Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»

31.10.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

31.10.2025
Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη
Μουσικά Νέα

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

30.10.2025
Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)
Μουσικά Νέα

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

30.10.2025
Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album
Μουσικά Νέα

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

30.10.2025
Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)
Μουσική

Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

30.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!