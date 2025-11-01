Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

Oι εμβληματικοί Megadeth αποκάλυψαν τη λίστα τραγουδιών του τελευταίου τους album, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δέκα κομμάτια, καθώς και ένα ενδέκατο bonus track. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει το «Tipping Point», το ήδη γνωστό πρώτο single, καθώς και μια νέα εκδοχή του εμβληματικού «Ride The Lightning», το οποίο ο Dave Mustaine συνέγραψε μαζί με τους James Hetfield, Lars Ulrich και τον αείμνηστο Cliff Burton των Metallica. Αξίζει να θυμίσουμε ότι το «Ride The Lightning» ήταν ο τίτλος του album των Metallica του 1984.

Ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine, εξήγησε πως η επιλογή αυτού του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία. «Καθώς κλείνει ένας κύκλος ζωής και καριέρας, η απόφαση να συμπεριληφθεί το “Ride the Lightning”, ένα τραγούδι που έγραψα μαζί με τον James, τον Lars και τον Cliff, ήταν ένας τρόπος να αποτίσω φόρο τιμής στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα για μένα», ανέφερε ο Dave Mustaine σε επίσημη δήλωσή του.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά τη γνωστοποίηση ότι το επερχόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο της μπάντας, κλείνοντας έναν θρυλικό κύκλο δεκαέξι δίσκων και περισσότερων από τέσσερις δεκαετίες ιστορίας. Ο Dave Mustaine επιβεβαίωσε το τέλος των Megadeth μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συγκροτήματος, στο οποίο εμφανίζεται ο εικονικός χαρακτήρας του συγκροτήματος, Vic Rattlehead, να ανακοινώνει την είδηση.

«Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες ήμουν αλυσοδεμένος στη σιωπή, αλλά το τέλος απαιτεί τη φωνή μου», δηλώνει ο Vic καθισμένος πίσω από ένα γραφείο. «Επιβεβαιώνεται: το επόμενο στούντιο άλμπουμ των Megadeth θα είναι το τελευταίο. Σαράντα χρόνια μέταλ, σφυρηλατημένα στο ατσάλι, που τελειώνουν μέσα στη φωτιά. Και όταν ξημερώσει η νέα χρονιά, ξεκινά η παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία. Έχετε ακούσει την προειδοποίηση. Ετοιμαστείτε, Cyber Army. Μείνετε δυνατοί, μείνετε συντονισμένοι και συναντήστε με στην πρώτη γραμμή».

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, ο Dave Mustaine ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την αφοσίωση και την πορεία τους μαζί με το συγκρότημα. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που φτάνουν στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε εκούσια», είπε. «Οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, στην κορυφή. Εγώ είμαι τυχερός που μπορώ να το κάνω. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω γνωρίσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τους αποχαιρετήσω».

Παράλληλα, οι Megadeth θα συμμετάσχουν στην επερχόμενη περιοδεία των Iron Maiden, με τίτλο «Run for Your Lives Tour», μέσα στο 2026, προσφέροντας στους οπαδούς του metal μια τελευταία ευκαιρία να ζήσουν τη δύναμη και την ενέργεια του συγκροτήματος επί σκηνής.

Το φινάλε των Megadeth δεν μοιάζει με αποχαιρετισμό, αλλά με έναν εκκωφαντικό απολογισμό: μια ηλεκτρική αναδρομή στις ρίζες του metal, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

