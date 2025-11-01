MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media

Η Selena Gomez εξήγησε πως αποσύρεται προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκλονισμένη από τη βία και το μίσος που επικρατούν στον κόσμο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Selena Gomez ανακοίνωσε ότι κάνει για ακόμη μία φορά διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως η απόφασή της οφείλεται στην ένταση, τη βία και τη φρίκη που παρακολουθεί καθημερινά να εκτυλίσσονται σε όλο τον κόσμο.

Η 31χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για την ειλικρίνεια και τη διακριτική στάση της απέναντι στη δημόσια έκθεση, δημοσίευσε Storyστο Instagram της γράφοντας: «Κάνω ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η καρδιά μου ραγίζει όταν βλέπω όλη αυτή τη φρίκη, το μίσος, τη βία και τον τρόμο που συμβαίνουν στον κόσμο». Η Selena Gomez πρόσθεσε: «Το να βλέπεις ανθρώπους να βασανίζονται και να σκοτώνονται ή κάθε πράξη μίσους απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων είναι κάτι φρικτό».

Διάβασε επίσης: Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο

Η τραγουδίστρια του «Single Soon» απηύθυνε στη συνέχεια ένα κάλεσμα προς τους θαυμαστές της να δείξουν περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών. «Πρέπει να προστατεύουμε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους, ειδικά τα παιδιά, και να σταματήσουμε τη βία μια για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Selena Gomez αναγνώρισε πως η ανάρτησή της δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο, εκφράζοντας ωστόσο τη βαθιά ανησυχία και θλίψη της για την επικαιρότητα. «Λυπάμαι αν τα λόγια μου δεν θα είναι ποτέ αρκετά για κανέναν ή αν μείνουν απλώς ένα hashtag. Δεν μπορώ να μένω αμέτοχη όταν αθώοι άνθρωποι υποφέρουν. Αυτό με αρρωσταίνει. Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω τον κόσμο, αλλά μια ανάρτηση δεν θα το κάνει», σημείωσε.

Η Selena Gomez, που τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική της υγεία, τη σχέση της με τη φήμη και την ανάγκη της για ισορροπία, έχει στο παρελθόν διακόψει ξανά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι αυτά συχνά επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική ευημερία της. Η στάση της αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της προσπάθειάς της να διατηρεί τη δημόσια εικόνα της συνδεδεμένη με την ενσυναίσθηση και την υπευθυνότητα, επιλέγοντας να αποσυρθεί όταν αισθάνεται ότι η υπερέκθεση έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν

