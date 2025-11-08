MadWalk Banner
Fashion 08.11.2025

To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

Η faux γούνα επιστρέφει δυναμικά τον χειμώνα 2025, παντρεύοντας το glamour των 90s με τη νέα ανάγκη για άνεση και προσωπικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν οι μέρες μικραίνουν και το φως του ήλιου γίνεται πιο απαλό, η διάθεση αλλάζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το στιλ μας πρέπει να «θαμπώσει». Αντίθετα, αυτή είναι η ιδανική στιγμή να αγκαλιάσουμε τη ζεστασιά, την υφή και τη θεατρικότητα που φέρνει μαζί της η εποχή. Οι παλέτες γίνονται πιο βαθιές, τα υφάσματα πιο πλούσια και οι λεπτομέρειες αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να μεταμορφώσει αμέσως κάθε χειμερινό outfit, αυτό είναι σίγουρα το γούνινο παλτό, το πιο παιχνιδιάρικο και παράλληλα εκλεπτυσμένο στοιχείο της φετινής σεζόν.

Η ψεύτικη γούνα έχει περάσει πια από την κατηγορία του statement κομματιού στο απόλυτο must-have του χειμώνα. Από τις επιρροές των 90s μέχρι τον «Mob Wife» αισθητισμό που κατέκλυσε το TikTok, η νέα γενιά των faux furs παίζει με το μέγεθος, το χρώμα και την υφή, δίνοντας μια νότα υπερβολής που όλοι χρειαζόμαστε τις πιο γκρίζες μέρες. Δεν πρόκειται απλώς για τάση, είναι μια στάση, ένα fashion mood που φωνάζει αυτοπεποίθηση, ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και ζεστασιά. Είτε τη συνδυάζεις με ένα απλό τζιν και sneakers είτε τη ρίχνεις πάνω από ένα σατέν φόρεμα για μια βραδινή έξοδο, η οικολογική γούνα είναι εκεί για να σου θυμίζει ότι το στιλ, τελικά, είναι ο πιο όμορφος τρόπος να διώξεις το κρύο.

Γούνινο παλτό με loafers

Αν θέλεις να ξεφύγεις από το κλασικό παλτό, δοκίμασε ένα κοντό jacket με γούνινη επένδυση ή γιακά. Οι έντονες υφές δίνουν όγκο, ενώ τα tailored παντελόνια διατηρούν τη θηλυκότητα και την κομψότητα του συνόλου. Το αποτέλεσμα είναι city chic με μια δόση ρετρό διάθεσης, ιδανικό για μέρα στο γραφείο ή απογευματινό καφέ.

gouna
https://www.instagram.com/sasha.mei/

Animal print 

Για τις πιο τολμηρές, η οικολογική γούνα συνδυάζεται άψογα με prints. Ένα leopard top κάτω από μια μακριά καφέ ή μαύρη γούνα δημιουργεί μια εμφάνιση που παραπέμπει σε παριζιάνικο glamour με παιχνιδιάρικη διάθεση. Δεν χρειάζεται υπερβολή στα αξεσουάρ, η υφή μιλάει από μόνη της.

https://www.instagram.com/sabinasocol/

Midi φούστα 

Για τις μέρες που θέλεις κάτι διαφορετικό από ένα παντελόνι, μια denim ή μάλλινη midi φούστα ταιριάζει υπέροχα με μια μακριά γούνα. Το αποτέλεσμα είναι effortlessly cool και θυμίζει fashion editor look. Οι chunky loafers ή τα μποτάκια ολοκληρώνουν ιδανικά το outfit, κρατώντας το ισορροπημένο ανάμεσα σε casual και preppy.

Αθλητικά 

Η απόδειξη ότι η γούνα δεν είναι μόνο για glam περιστάσεις. Οι πιο χαλαρές εκδοχές – τύπου Mongolian ή shaggy – δείχνουν απίστευτα cool με φαρδύ τζιν και sneakers. Είναι το look που βλέπεις στους δρόμους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης: ανεπιτήδευτο, άνετο και γεμάτο προσωπικότητα.

Fashion fashion trends
