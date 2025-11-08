MadWalk Banner
Beauty 08.11.2025

Ο οδηγός που χρειάζεσαι αν θες το dry shampoo σου να κάνει τη δουλειά του

dry_shampoo
Η σωστή τεχνική εφαρμογής και τα tips που εξασφαλίζουν μαλλιά φρέσκα, με όγκο και φυσική υφή όλη μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το dry shampoo αποτελεί απαραίτητο προϊόν για κάθε ρουτίνα ομορφιάς, ιδιαίτερα όταν οι ρίζες των μαλλιών εμφανίζονται λιπαρές ή χρειάζονται άμεσο φρεσκάρισμα. Η σωστή εφαρμογή του μπορεί να μεταμορφώσει την υφή των μαλλιών, προσφέροντας όγκο, φρεσκάδα και φυσικό ματ αποτέλεσμα χωρίς λευκά σημάδια. Η βασική αρχή είναι να δίνεται χρόνος στο προϊόν να δράσει και να εφαρμόζεται με τρόπο που να καλύπτει ομοιόμορφα τις ρίζες.

Για βέλτιστο αποτέλεσμα οι ρίζες πρέπει να είναι τελείως στεγνές πριν από την εφαρμογή. Το προϊόν ψεκάζεται από απόσταση περίπου 20 με 25 εκατοστών ώστε να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση σε ένα σημείο. Συνιστάται να χωρίζονται τα μαλλιά σε ζώνες και να ψεκάζεται κάθε τμήμα ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση σε μέτωπο, κροτάφους και κορυφή. Μετά τον ψεκασμό, άφησε ένα λεπτό πριν το μασάζ με τα δάχτυλα ή το βούρτσισμα, ώστε η πούδρα να απορροφήσει τα έλαια και να σταθεροποιήσει τη ρίζα. Το πρωινό βούρτσισμα ακολουθείται από ελάχιστα δευτερόλεπτα με κρύο αέρα από το σεσουάρ για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και να σταθεροποιηθεί ο όγκος.

dry_shampoo
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις

Η σωστή ποσότητα προϊόντος είναι επίσης καθοριστική. Πάντα ξεκινάει κάποιος με λίγο dry shampoo και προαιρετικά μπορεί να προσθέσει αν χρειάζεται, χωρίς να προσθέτει υπερβολικά. Για σκούρα μαλλιά, η επιλογή tinted dry shampoo αποτρέπει το γκριζάρισμα και διατηρεί φυσική εμφάνιση. Η αποφυγή άμεσου βουρτσίσματος ή τρίψιμου του προϊόντος διασφαλίζει ομοιόμορφη απορρόφηση και καλύτερη διάρκεια. Με τη σωστή εφαρμογή, προσφέρει μαλλιά φρέσκα, με φυσικό όγκο και υφή που διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

dry_shampoo
Pinterest

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου συμβάλλει επίσης στη βέλτιστη απόδοση. Τα προϊόντα με πούδρα ταιριάζουν σε λεπτά ή λιπαρά μαλλιά, ενώ τα aerosol sprays μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερο όγκο και ευκολία στην εφαρμογή. Επιπλέον, η χρήση σατέν μαξιλαροθήκης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του styling, μειώνοντας το φριζάρισμα και διατηρώντας την ομοιομορφία της ρίζας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με αυτά τα απλά βήματα, η εφαρμογή του dry shampoo γίνεται αποτελεσματική, διαρκής και χωρίς ανεπιθύμητα σημάδια.

Διάβασε επίσης: C French manicure: Η νέα εκδοχή του γαλλικού που δείχνει πιο κομψά τα νύχια σου

Δες κι αυτό…

beauty μαλλιά ομορφιά
To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

08.11.2025
Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

08.11.2025

