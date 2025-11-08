Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

Η Φαίη Σκορδά και η Κατερίνα Καινούργιου φορούν μπορντό και αποδεικνύουν πώς το χρώμα της σεζόν συνδυάζει κομψότητα και χαρακτήρα

Το μπορντό επιστρέφει φέτος πιο δυναμικό από ποτέ, αναδεικνύοντας την κομψότητα με μια δόση πολυτέλειας. Δεν είναι απλά ένα χρώμα, είναι διάθεση, statement και στυλιστικό εργαλείο που μεταμορφώνει ακόμα και το πιο απλό outfit σε σύγχρονο, εκλεπτυσμένο look. Από head-to-toe συνδυασμούς μέχρι μικρές πινελιές σε αξεσουάρ και παπούτσια, η απόχρωση του βαθυκόκκινου παραμένει το απόλυτο fashion key της σεζόν.

Η Φαίη Σκορδά και η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξαν φέτος να φορέσουν την απόχρωση σε μονοχρωματικά σύνολα, επιβεβαιώνοντας πως είναι το χρώμα-κλειδί της σεζόν. Η Φαίη Σκορδά επέλεξε μια μπλούζα με balloon μανίκια σε έντονο burgundy, συνδυασμένη με tailored παντελόνι με πιέτες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη διακριτική πολυτέλεια.

Από την άλλη, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε μια πιο παιχνιδιάρικη και νεανική νότα στο μπορντό, συνδυάζοντας mini δερμάτινη φούστα με λεπτό off-shoulder πουλόβερ στην ίδια απόχρωση, αποδεικνύοντας πως το χρώμα μπορεί να δώσει ένταση και χαρακτήρα ακόμα και σε casual, σύγχρονα looks.

Η ουσία της τάσης δεν περιορίζεται μόνο στα ρούχα. Μια burgundy ζακέτα ή καμπαρντίνα, σε συνδυασμό με φούστα ή παντελόνι σε παρόμοιο τόνο, αναδεικνύει κάθε σιλουέτα. Τα αξεσουάρ, από slingback γόβες μέχρι clutch τσάντες, ολοκληρώνουν το look με κομψή αρμονία. Το μπορντό παίζει με υφές, σιλουέτες και layering, φέρνοντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη φινέτσα, τη θηλυκότητα και τον σύγχρονο δυναμισμό.

Φέτος, δεν είναι απλώς τάση, είναι mood, επένδυση και fashion statement ταυτόχρονα. Οι εμφανίσεις της Φαίης Σκορδά και της Κατερίνας Καινούργιου δείχνουν πώς μπορεί να φορεθεί με στιλ, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε statement.

