Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν

Ο τραγουδιστής μίλησε για τη ζωή με δύο παιδιά, τις ξεκαρδιστικές επιλογές ονομάτων και τη στενή του φιλία με την Έλενα Παπαρίζου

Μια εξομολόγηση γεμάτη αγάπη, χιούμορ και τρυφερότητα έκανε ο Πάνος Μουζουράκης στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο τραγουδιστής μίλησε για τη νέα του καθημερινότητα με δύο παιδιά, για τη Μαριλού Κόζαρη, αλλά και για τη γυναίκα που θα βαφτίσει τον μικρό του γιο, την Έλενα Παπαρίζου.

«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τους πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι που πραγματικά στηρίζει όσους αγαπά και βρίσκεται δίπλα στους φίλους της με έναν μοναδικό τρόπο», αποκάλυψε ο καλλιτέχνης, μιλώντας με εκτίμηση για τη συνάδελφο και φίλη του από το The Voice.

Διάβασε επίσης: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου ίσως κρύβει το μεγάλο της μυστικό

Ο Πάνος Μουζουράκης, που έγινε πατέρας για δεύτερη φορά πριν λίγους μήνες, περιέγραψε τη ζωή του με δύο μικρά παιδιά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Η κόρη μου είναι δύο ετών και ο μικρός πέντε μηνών. Τώρα καταλαβαίνω πόσο διαφορετικά ζεις το πρώτο παιδί σε σχέση με το δεύτερο. Με τη μικρή μιλάμε, έχουμε επικοινωνία, αλλά πάντα υπάρχει το άγχος της ζήλιας. Το δεύτερο, πάλι, είναι κάπως στον αυτόματο… Ο μπαγάσας όμως είναι υπέροχος – ένας μικρός, γελαστός Βούδας!».





Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει το χιούμορ του, όταν μίλησε για τα ονόματα των παιδιών του: «Η κόρη μας λέγεται Ευελένη – συνδυασμός από Ευάγγελος και Ελένη, τα ονόματα των γονιών μου. Ο μικρός έχει δύο ονόματα, από τον πατέρα του πεθερού μου και τον παππού, Γεώργιος και Παναγιώτης. Είχαμε σκεφτεί να τα ενώσουμε και να τον πούμε Γιωργιώτη, Γιωργόπανο ή… Πανόγιωργα! Αν θελήσει να κάνει καριέρα, μπορεί να κρατήσει το Γιώργος για πιο απλό».





Και όπως πάντα, ο τραγουδιστής δεν χάνει την ευκαιρία για μια ατάκα: «Η Έλενα στην κολυμπήθρα μπορεί να το πει και… Μιχαήλ, δεν θα της χαλάσουμε χατίρι!».

Διάβασε επίσης: Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Δες κι αυτό…