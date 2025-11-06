Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου ίσως κρύβει το μεγάλο της μυστικό

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το εντυπωσιακό ροζ δέντρο της και ενθουσίασε τους followers της

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως έχει ήδη φορέσει τη γιορτινή της διάθεση, καθώς παρουσίασε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε στο σπίτι της.

Η παρουσιάστρια, γνωστή για το λαμπερό και κομψό της στυλ, αποκάλυψε πως φέτος προτίμησε έναν πιο girly και ρομαντικό στολισμό, με κυρίαρχες αποχρώσεις το ροζ και το χρυσό. Δεν έκρυψε μάλιστα τη χαρά της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το δέντρο μου έχει τόσες εσάνς του ροζ που τρελάθηκα! Είναι το πιο ωραίο δέντρο που έχω στολίσει στη ζωή μου!».

Διάβασε επίσης: Όταν η τότε μελαχρινή Κατερίνα Καινούργιου έπαιζε στο «Παρά Πέντε» – Η εμφάνιση που ελάχιστοι θυμούνται

Η φετινή αναφορά της Κατερίνας στο ροζ χρώμα δεν είναι η πρώτη, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γίνει viral το ροζ μπαλόνι που της χάρισε ο τραγουδιστής Γιάννης Γιαννουσάκης, γιος της Αλέκας Κανελλίδου, με αφορμή τη διασκευή του τραγουδιού «Ροζ».

Η ίδια δεν έκρυψε πως το ροζ είναι το αγαπημένο της χρώμα, ενώ με χιούμορ σχολίασε στον αέρα: «Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό!» και ο καλεσμένος της απάντησε παιχνιδιάρικα: «Ποντάρω στο ροζ!».





Το βράδυ της Τετάρτης (5/11), η παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο Instagram stories, αποκαλύπτοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε στο σπίτι της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η ίδια, που τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει στο κέντρο της Αθήνας, συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Και του χρόνου με υγεία!». Σε επόμενο story έγραψε συγκινημένη: «Ειδικά φέτος… αυτό το δέντρο έγινε με πολλή, πολλή αγάπη! Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου».





Φαίνεται πως η Κατερίνα διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, και το χριστουγεννιάτικο δέντρο της φέτος αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό: ζεστασιά, συναίσθημα και μια ροζ πινελιά χαράς.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

Δες αυτό…