Φαίη Βώκου: Η αποκάλυψη για το αν θα επέστρεφε στη τηλεόραση και το σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης

Στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα μίλησε η ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106.2, Φαίη Βώκου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε αν θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση.
«Μου λείπει η τηλεόραση. Θα ήθελα να επιστρέψω. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν ήμουν μέσα στη τηλεόραση. Τα νούμερα τώρα είναι πολύ χαμηλά. Τώρα κάνουνε πάρτι με 10% και παλιά κλαίγανε. Πρέπει να μπει νέο αίμα στη τηλεόραση, αλλά ίσως όχι τώρα.
Η Ιωάννα Μαλέσκου όταν είχε εμφανιστεί ήταν απροετοίμαστη, όχι με δική της υπαιτιότητα. Η Κατερίνα Καραβάτου καλά έκανε και δέχτηκε την καλοκαιρινή εκπομπή», είπε μεταξύ άλλων η Φαίη Βώκου.
