TV 06.11.2025

Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

Κώστας Τσουρός
Το κανάλι του ΣΚΑΪ προχωρά σε αλλαγές λόγω χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αλλαγές φαίνεται πως έρχονται στην καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ’Χουμε», την οποία παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τρεις συνεργάτες της εκπομπής αποχωρούν.

Την είδηση μετέφερε το πρωί της Πέμπτης (6/11) η Έλενα Πολυκάρπου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Youfly.

Κώστας Τσουρός: Το trailer για τη νέα του εκπομπή στον ΣΚΑΪ

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η Άννα Κανδύλη μετακινείται στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο Στέργιος Σαμαρτζής θα συνεχίσει να συμμετέχει μόνο μέσα από παράθυρο, ενώ ο Χάρης Λεμπιδάκης θα αποτελέσει παρελθόν από την εκπομπή.

Κώστας Τσουρός: Το trailer για τη νέα του εκπομπή στον ΣΚΑΪ

Όπως αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου, η διοίκηση του καναλιού αποφάσισε να προχωρήσει σε περικοπές στο πάνελ και στο μπάτζετ, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν ικανοποιητικά: «Θέλουν να μειωθούν τα πρόσωπα και το μπάτζετ γιατί τα νούμερα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Παλεύουν τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΣΚΑΪ επιθυμεί να ενώσει τα δύο πάνελ σε ένα, ώστε να υπάρχει πιο δυνατή τηλεοπτική ομάδα γύρω από τον Κώστα Τσουρό και καλύτερη τηλεοπτική χημεία στο τραπέζι της εκπομπής.


Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλάνο αναδιοργάνωσης της πρωινής ζώνης του σταθμού, που προσπαθεί να βελτιώσει την απόδοσή του απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό. Ο ίδιος ο Κώστας Τσουρός, σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε αναφέρει πως «δεν έφυγε με χαρά από το MEGA» και ότι αυτή η περίοδος για εκείνον είναι μια νέα αρχή – με το στοίχημα να παραμένει ανοιχτό.

