MadWalk Banner
Social & Tech 06.11.2025

Τέλος οι ιατρικές διαγνώσεις και οι νομικές συμβουλές από το ChatGPT

Η OpenAI σταματά οριστικά τη δυνατότητα παροχής ιατρικών, νομικών και οικονομικών οδηγιών επικαλούμενη την ασφάλεια και τη νομική ευθύνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου 2025 ότι απαγορεύει πλέον στο δημοφιλές chatbot την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών, νομικών και οικονομικών συμβουλών. Η απόφαση προέκυψε ύστερα από αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών και τον κίνδυνο νομικής ευθύνης που συνεπάγεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα υψηλού ρίσκου.

Με τη νέα πολιτική, ο ρόλος του ChatGPT περιορίζεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό εργαλείο. Το σύστημα μπορεί να εξηγεί αρχές, θεωρίες και διαδικασίες, ωστόσο οι χρήστες ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται πιστοποιημένους επαγγελματίες για προσωπικές αποφάσεις. Η αλλαγή αυτή έρχεται ως απάντηση σε σειρά περιστατικών βλάβης που συνδέθηκαν με συμβουλές του chatbot, αλλά και εν μέσω αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου στην Ευρώπη, την Ινδία και τη Βόρεια Αμερική.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Η απόφαση θεωρείται συνέπεια πολλαπλών αναφορών για επικίνδυνες επιπτώσεις από τη χρήση συμβουλών τεχνητής νοημοσύνης. Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, ένας εξηντάχρονος άνδρας νοσηλεύτηκε επί τρεις εβδομάδες ύστερα από σύσταση του chatbot να αντικαταστήσει το επιτραπέζιο αλάτι με βρωμιούχο νάτριο, με αποτέλεσμα να εμφανίσει ψευδαισθήσεις και παρανοϊκή συμπεριφορά. Άλλες περιπτώσεις περιλάμβαναν εσφαλμένες ιατρικές εκτιμήσεις, λανθασμένα νομικά έγγραφα και ακατάλληλες οικονομικές στρατηγικές, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση επαγγελματικών ενώσεων και οργανώσεων χρηστών.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκατοντάδες περιστατικά, από καθυστερημένες διαγνώσεις ασθενειών έως νομικά προβλήματα λόγω γενικών προτύπων συμβολαίων που παράχθηκαν από το chatbot. Οι ιστορίες αυτές, παρότι δείχνουν τη χρησιμότητα και την προσβασιμότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνουν την ανάγκη σαφών ορίων στη χρήση τους, ιδίως σε τομείς που απαιτούν αδειοδοτημένη επαγγελματική γνώση.

www.freepik.com

Η OpenAI επισημαίνει πως στόχος της είναι η «ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών και η πρόληψη πιθανής βλάβης», μετατοπίζοντας το επίκεντρο του ChatGPT από την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών στη μετάδοση γενικών γνώσεων. Σύμφωνα με τους ανανεωμένους όρους χρήσης, το ChatGPT δεν επιτρέπεται να προτείνει φάρμακα ή δοσολογίες, να συντάσσει νομικά έγγραφα ή να παρέχει επενδυτικές κατευθύνσεις.

Η νέα πολιτική αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση αυστηροποίησης των κανόνων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ένα βήμα πριν την ψήφιση του νόμου «Artificial Intelligence Act», που προβλέπει αυξημένη διαφάνεια και ευθύνη για ζημίες που προκαλούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ινδία εξετάζονται κανόνες για τη διαχείριση συνθετικών δεδομένων και την ευθύνη αλγορίθμων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές καταναλωτικής προστασίας διερευνούν ήδη περιπτώσεις παραπλανητικών συμβουλών που επηρέασαν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ChatGPT: Κύμα αρνητικών σχολίων για το νέο μοντέλο GPT-5 της OpenAI

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της OpenAI σηματοδοτεί την αποδοχή ενός νέου βιομηχανικού προτύπου, όπου «η εκπαίδευση, και όχι η συμβουλευτική, αποτελεί τον ασφαλέστερο ρόλο των γενικής χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης». Παρόμοιοι περιορισμοί αναμένεται να υιοθετηθούν και από άλλες εταιρείες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των νομικών κινδύνων.

Η εταιρεία επικαιροποίησε επίσης τους όρους χρήσης της, απαγορεύοντας «οποιαδήποτε μορφή συμβουλευτικής που απαιτεί επαγγελματική πιστοποίηση», καθώς και την αναγνώριση προσώπων χωρίς συναίνεση ή την ακαδημαϊκή απάτη μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανασταίνει» το χαμένο αριστούργημα του Orson Welles

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ChatGPT OpenAI ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

06.11.2025
Επόμενο
Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

06.11.2025

Δες επίσης

Οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 δίνουν τα δικά τους μουσικά βραβεία
Mad Radio News

Οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 δίνουν τα δικά τους μουσικά βραβεία

07.11.2025
Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025
Social & Tech

Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

04.11.2025
Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ
Radio & Podcast

Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

04.11.2025
Ο Ακύλας στο Mad Radio 106,2: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα»
Mad Radio News

Ο Ακύλας στο Mad Radio 106,2: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα»

03.11.2025
Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2: «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω με τους Polkar στο Madwalk»
Mad Radio News

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2: «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω με τους Polkar στο Madwalk»

02.11.2025
Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2
Mad Radio News

Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2

31.10.2025
Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος
Social & Tech

Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος

27.10.2025
Η Αναστασία Τσιλιμπίου στο Mad Radio: «Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Mad Radio News

Η Αναστασία Τσιλιμπίου στο Mad Radio: «Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

27.10.2025
Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»
Mad Radio News

Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»

26.10.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου