City Guide 05.11.2025

Limp Bizkit: Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και φεύγουν γρήγορα!

Η στιγμή που περιμέναμε χρόνια είναι πλέον μπροστά μας! Οι Limp Bizkit έρχονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.
Η θρυλική μπάντα που καθόρισε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς και σφράγισε την εποχή του nu-metal, έρχεται για να μας θυμίσει γιατί παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα των τελευταίων δεκαετιών!

⚠️ Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα!

Κλείσε τώρα τη θέση σου και μην χάσεις

το live που όλοι περιμένουμε!

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ!

Limp Bizkit μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
