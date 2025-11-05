Η στιγμή που περιμέναμε χρόνια είναι πλέον μπροστά μας! Οι Limp Bizkit έρχονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Η θρυλική μπάντα που καθόρισε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς και σφράγισε την εποχή του nu-metal, έρχεται για να μας θυμίσει γιατί παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα των τελευταίων δεκαετιών!

⚠️ Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα!

Κλείσε τώρα τη θέση σου και μην χάσεις

το live που όλοι περιμένουμε!

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ!

Limp Bizkit: Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και φεύγουν γρήγορα!

Η στιγμή που περιμέναμε χρόνια είναι πλέον μπροστά μας!

Οι Limp Bizkit έρχονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Η θρυλική μπάντα που καθόρισε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς και σφράγισε την εποχή του nu-metal, έρχεται για να μας θυμίσει γιατί παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα των τελευταίων δεκαετιών!

⚠️ Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα!

Κλείσε τώρα τη θέση σου και μην χάσεις

το live που όλοι περιμένουμε!

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ!