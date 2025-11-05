Ο Kanye West αποκαλύπτει ότι είναι αυτιστικός

Ο Kanye West υποστηρίζει ότι είχε λανθασμένα διαγνωσθεί με διπολική διαταραχή και μιλά για την επαναξιολόγηση που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του και τη δημιουργικότητά του

Ο Kanye West, γνωστός πλέον ως Ye, αποκάλυψε ότι η διάγνωση της διπολικής διαταραχής που τον ακολουθούσε εδώ και χρόνια ήταν, όπως ο ίδιος λέει, λανθασμένη. Ανέφερε πως μετά από προτροπή της συζύγου του υπεβλήθη σε νέα ιατρική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. «Πήγα σε έναν γιατρό… Η σύζυγός μου με ενθάρρυνε να το κάνω γιατί μου είπε “κάτι στη συμπεριφορά σου δεν μοιάζει με διπολική διαταραχή, έχω δει τι σημαίνει να είναι κανείς διπολικός”. Και τελικά ανακάλυψα ότι πρόκειται για αυτισμό», είπε ο Ye. Ο ίδιος εξήγησε πως η νέα διάγνωση τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα πολλές από τις συμπεριφορές του στο παρελθόν. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο 2018, όταν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις φορώντας το καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» και εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή του προς τον Donald Trump. «Ο αυτισμός σε κάνει να εστιάζεις σε ένα σημείο. Είπα “θα φορέσω το καπέλο του Trump γιατί μου αρέσει ο Trump γενικά” και όταν μου είπαν να μην το κάνω, κόλλησα σ’ αυτό το σημείο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική του. «Όταν οι θαυμαστές μου λένε να κάνω το άλμπουμ με έναν συγκεκριμένο τρόπο, εγώ θα το κάνω εντελώς διαφορετικά», είπε, παραπέμποντας στο τραγούδι του «Can’t Tell Me Nothing». Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες και οι φίλοι του, όπως ο πρώην μάνατζέρ του Don C, λέγοντας πως «είναι πολύ δύσκολο για εκείνους, γιατί πρόκειται για έναν ενήλικα άνδρα που δεν μπορείς να ελέγξεις, ούτε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς ούτε το τι γράφει στο Twitter».

Ο Ye ανέφερε ότι δεν λαμβάνει πλέον φαρμακευτική αγωγή, καθώς –όπως είπε– ο αυτισμός δεν είναι ψυχική ασθένεια. «Έχω σταματήσει τα φάρμακα από τότε που έμαθα ότι η διπολική δεν ήταν η σωστή διάγνωση. Ψάχνω πράγματα που δεν εμποδίζουν τη δημιουργικότητα, γιατί αυτό είναι που προσφέρω στον κόσμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί προσεκτικά την ψυχική του κατάσταση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

