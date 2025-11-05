Μοιραζόμαστε στιγμές, μοιραζόμαστε σινεμά! Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ

Δεν ξεχνάμε τις οικογενειακές εμπειρίες, δεν ξεχνάμε την πρώτη έξοδο με φίλους «για σινεμά», δεν ξεχνάμε το πρώτο μας φεστιβάλ.

Αλλά πάνω απ’ όλα δεν ξεχνάμε τις ταινίες. Μια καλή ταινία αφήνει αποτύπωμα και μεγαλώνει μαζί μας.

Γνωρίστε τις ταινίες του 8ου Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ και φτιάξτε αναμνήσεις μαζί με τα παιδιά σας.

Μερικές φορές, οι πιο μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τα πιο μικρά βήματα.

Οι ήρωες των ταινιών του Φεστιβάλ τολμούν να ονειρευτούν, να αμφισβητήσουν, να σταθούν δίπλα στους φίλους τους και να πιστέψουν στη δύναμη της φωνής τους.

Block 5

Μια Καινούργια Αρχή

Ο Μυστικός Όροφος

Αύριο Θα Είμαι Γενναίος

Πώς Έγραψα Βιβλίο Κατά Λάθος

Λώξη

Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου

Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου

