Δήμος Αθηναίων: Τα Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας επιστρέφουν τον Νοέμβριο!

Ο επιτυχημένος θεσμός των Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας συνεχίζεται και φέτος, προσφέροντας έναν ακόμη κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων στις παραστατικές τέχνες.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του πρώτου κύκλου το 2024, το Μουσείο υποδέχεται ξανά κορυφαίους επαγγελματίες για να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους σε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Κάθε χρόνο, τα Masterclasses του Μουσείου φιλοξενούν αναγνωρισμένους εισηγητές από το ευρύτερο πεδίο των παραστατικών τεχνών -και ειδικότερα του θεάτρου και της όπερας- με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης φοιτητών, αποφοίτων και νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Το πρόγραμμα του 2025 εστιάζει σε ειδικότητες που αποτελούν βασικούς πυλώνες της παραγωγής και διαμόρφωσης της σκηνικής εμπειρίας – σε δεξιότητες που, αν και συχνά αθέατες, συμβάλλουν καθοριστικά στη μαγεία της παράστασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18 & 19 Νοεμβρίου – Masterclass Σχεδιασμού Φωτισμού με την Χριστίνα Θανάσουλα

20 & 21 Νοεμβρίου – Masterclass Επιμέλειας Θεατρικών Κομμώσεων & Μακιγιάζ με τον Παύλο Κατσιμίχα

24 & 25 Νοεμβρίου – Masterclass Stage Management με την Αντιγόνη Νέτα

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στους χώρους του Μουσείου Μαρία Κάλλας και εστιάζουν στη βιωματική μάθηση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο τις απαιτήσεις της σύγχρονης σκηνικής παραγωγής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει! Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας εδώ .