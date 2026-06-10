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Fashion 10.06.2026

Τι φοράμε στο γραφείο όταν έξω έχει 40 βαθμούς

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5 κομψές και δροσερές προτάσεις για επαγγελματικό look που θα σου χαρίσουν άνεση και στυλ από το πρωί έως το απόγευμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Επένδυσε σε ελαφριά κομμάτια κοστουμιού, όπως γιλέκο και παντελόνι, για δομημένη εμφάνιση χωρίς ζέστη.
  • Η pencil φούστα, συνδυασμένη με tank top και υφασμάτινη τσάντα, είναι καλοκαιρινή και επαγγελματική επιλογή.
  • Το λινό κοστούμι, ιδανικά σε μπεζ ή λευκό, με σορτς και σακάκι, προσφέρει κομψότητα και δροσιά.
  • Ένα ελαφρύ blazer πάνω από maxi φόρεμα ή ένα t-shirt κάτω από slip dress αναβαθμίζει το ντύσιμο για το γραφείο.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σίγουρα έχεις βρεθεί κι εσύ μπροστά από τη ντουλάπα σου σε κατάσταση πανικού, αναρωτώμενη τι είναι κατάλληλο να φορέσεις για το γραφείο, ειδικά όταν η ζέστη του καλοκαιριού κάνει την επιλογή ρούχων μια πραγματική πρόκληση. Μετά από χρόνια τηλεργασίας και άνετων loungewear ρούχων, η επιστροφή στα office looks απαιτεί μια ανανέωση, καθώς χρειάζεται να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στον επαγγελματισμό και την ανάγκη σου για δροσιά. Οι καλοκαιρινές συνθήκες στο χώρο εργασίας απαιτούν προσεκτικές επιλογές, ώστε να παραμένεις κομψή χωρίς να θυσιάζεις την άνεσή σου, αποφεύγοντας παράλληλα τα ενδυματολογικά ατοπήματα που μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις εκτεθειμένη.

kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/dawn.tan/

Για να σε βοηθήσουμε να ξεπεράσεις αυτό το καθημερινό «στυλιστικό εμπόδιο», συγκεντρώσαμε τις 5 καλύτερες συνταγές για το καλοκαιρινό σου ντύσιμο στο γραφείο, οι οποίες θα μετατρέψουν την πρωινή σου προετοιμασία σε μια απολαυστική διαδικασία. Μέσα από έρευνα και μελέτη των τάσεων, δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα σύνολα που μπορείς να αποθηκεύσεις και να χρησιμοποιείς όποτε νιώθεις ότι η έμπνευσή σου στερεύει, εξασφαλίζοντας ότι το ντύσιμο για τη δουλειά δεν θα είναι ποτέ ξανά αγγαρεία. Είτε το εργασιακό σου περιβάλλον είναι πιο αυστηρό είτε πιο χαλαρό, αυτές οι προτάσεις θα σε βοηθήσουν να εκπέμπεις επαγγελματισμό, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το καλοκαιρινό στυλ.

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1. Το power vest look

Το μυστικό για στυλ μέσα στον καύσωνα είναι να επενδύσεις σε ελαφριά κομμάτια κοστουμιού. Ένα γιλέκο συνδυασμένο με το αντίστοιχο παντελόνι είναι η απόλυτη τάση, καθώς σου προσφέρει μια δομημένη εμφάνιση χωρίς να σε ζεσταίνει. Για να δείχνεις πιο fashion-forward, ολοκλήρωσε το σύνολό σου με Mary-Jane παπούτσια και statement γυαλιά ηλίου που αναβαθμίζουν αμέσως το office look σου.

office_outfits
https://www.instagram.com/deborabrosa/

2. Chic pencil skirt για κάθε ώρα

Αν προτιμάς τις φούστες, η pencil γραμμή είναι μια διαχρονική επιλογή που σου ταιριάζει απόλυτα. Για να την κάνεις πιο καλοκαιρινή και ανάλαφρη, συνδύασέ την με ένα ψηλόμεσο tank top και πρόσθεσε μια υφασμάτινη τσάντα για να δώσεις μια πιο δροσερή αίσθηση στην εμφάνισή σου, διατηρώντας ταυτόχρονα τον επαγγελματικό σου χαρακτήρα.

fousta_outfit
https://www.instagram.com/emnitta/

3. Το λινό κοστούμι

Το λινό είναι ο καλύτερος φίλος σου το καλοκαίρι, οπότε ένα matching σετ σε μπεζ, λευκή ή παστέλ απόχρωση θα σου λύσει τα χέρια. Επίλεξε λινά σορτς σε σωστό μήκος μαζί με το αντίστοιχο σακάκι και ένα μονόχρωμο t-shirt από μέσα για να δημιουργήσεις ένα αβίαστα κομψό, μονοχρωματικό σύνολο που θα σε κρατά δροσερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

outfit_grafeio
https://www.instagram.com/astyleedit/

4. Blazer πάνω από maxi φόρεμα

Το maxi φόρεμα είναι η πιο άνετη επιλογή για τις ζεστές ημέρες, αλλά μερικές φορές δείχνει υπερβολικά χαλαρό για το γραφείο. Η λύση που σου προτείνουμε είναι το layering: φόρεσε ένα ελαφρύ, ανοιχτόχρωμο blazer πάνω από το αγαπημένο σου φόρεμα για να του δώσεις άμεσα έναν επαγγελματικό χαρακτήρα και να είσαι έτοιμη ακόμα και για μια σημαντική συνάντηση.

forema
https://www.instagram.com/gosiaboy/

5. Layering με t-shirt

Αν έχεις ένα slip dress που φοβάσαι να φορέσεις στη δουλειά, σου έχουμε τη λύση: φόρεσε ένα στενό, ποιοτικό t-shirt από μέσα. Με αυτόν τον έξυπνο τρόπο, μετατρέπεις το ρούχο σου σε office-ready και το μόνο που μένει είναι να προσθέσεις κλειστές μπαλαρίνες και μια δομημένη τσάντα για να ολοκληρώσεις μια εμφάνιση που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

forema
https://www.instagram.com/annelauremais/

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