Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

Η 27χρονη καλλονή Ignacia Fernández φορώντας τουαλέτα μετατρέπει τον διαγωνισμό ομορφιάς σε σκηνή metal συναυλίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η 27χρονη Ignacia Fernández προκάλεσε αίσθηση στον ημιτελικό του διαγωνισμού «Miss World Chile 2025», όταν επέλεξε να παρουσιάσει ένα τραγούδι του συγκροτήματός της DECESSUS, κάνοντας το κοινό και τους κριτές να μείνουν κυριολεκτικά άφωνοι. Η Ignacia Fernández ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια μακριά μαύρη τουαλέτα, συνοδευόμενη από τον κιθαρίστα της μπάντας της, Carlos Palma. Αντί να επιλέξει μια τυπική μελωδική ερμηνεία, η Ignacia  Fernández άρχισε να τραγουδά death metal, παρουσιάζοντας ένα από τα πρωτότυπα κομμάτια του συγκροτήματος DECESSUS.

www.instagram.com/ignacia.fdez

Οι πρώτες στιγμές της εμφάνισής της συνοδεύτηκαν από απορία, που όμως γρήγορα μετατράπηκε σε ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα. Ένας από τους κριτές δήλωσε ότι «δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο σε διαγωνισμό ομορφιάς». Η ερμηνεία της Ignacia  Fernández την οδήγησε ανάμεσα στις είκοσι φιναλίστ του διαγωνισμού, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Το συγκρότημα DECESSUS, που ιδρύθηκε το 2020, αποτελείται από τους Martín Fénix (ντραμς), Jaime Pepe (μπάσο) και Carlos Palma (κιθάρα). Το συγκρότημα έχει ανοίξει συναυλίες για διεθνώς αναγνωρισμένα σχήματα όπως οι Insomnium, Jinjer και Epica, ενώ έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στη Φινλανδία και στη Γερμανία. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Las Últimas Noticias, η Ignacia Fernández παραδέχτηκε πως πριν ανέβει στη σκηνή ήταν αγχωμένη για την αντίδραση του κοινού: «Η τηλεόραση προσφέρεται εύκολα για χιούμορ και ειρωνεία. Το τραγούδι που ερμήνευσα είναι δικό μου, είναι η δουλειά μου, η ζωή μου», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι η φωνή της είναι αποτέλεσμα μελέτης και συστηματικής προπόνησης: «Σπούδασα για περισσότερα από δύο χρόνια, με μεγάλη αφοσίωση. Συνεργάζομαι με ωτορινολαρυγγολόγο και λογοθεραπεύτρια, για να διασφαλίζω ότι όλα είναι σωστά. Κάνω προθέρμανση μέσα στη μέρα και πριν από κάθε εμφάνιση αφιερώνω από δεκαπέντε έως τριάντα λεπτά σε ειδικές ασκήσεις», τόνισε.

www.instagram.com/ignacia.fdez

Η Ignacia Fernández γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαντιάγο της Χιλής. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 2013, ωστόσο η πραγματική της αγάπη ήταν πάντα η μουσική. Όπως έχει δηλώσει στα κοινωνικά της δίκτυα, το metal «είναι θεμελιώδες κομμάτι του εαυτού μου και της ζωής μου. Είναι καταφύγιο, πηγή δύναμης και σκοπός».

Η εμφάνισή της στον διαγωνισμό προκάλεσε όχι μόνο ενθουσιασμό αλλά και συζητήσεις γύρω από τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στα καλλιστεία. Όπως έγραψε η εφημερίδα El Independiente, η Ignacia Fernández «έσπασε τα όρια» και άνοιξε τον δρόμο για μια νέα αντίληψη της γυναικείας ταυτότητας στις διεθνείς σκηνές ομορφιάς.

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της, η Ignacia Fernández δήλωσε με αποφασιστικότητα: «Δεν προσπαθώ να προσαρμοστώ. Προσπαθώ να δείξω ποια είμαι». Η Ignacia Fernández θα διαγωνιστεί για τον τίτλο της «Miss World Chile» με ξεκάθαρους στόχους και με τη βεβαιότητα ότι μπορεί να παραμείνει ο εαυτός της.

