Μουσικά Νέα 07.11.2025

Οι Guns N’ Roses «μπλοκάρουν» βιβλίο του πρώην μάνατζερ τους και αυτός απαντά με μηνύσεις

Ο Alan Niven κατέθεσε αγωγή μετά την προσπάθεια των Guns N’ Roses να εμποδίσουν τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Alan Niven, πρώην μάνατζερ του συγκροτήματος Guns N’ Roses κατά την πιο δημιουργική του περίοδο τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του 1990, κατέθεσε αγωγή εναντίον πρώην συνεργατών του στην Αριζόνα, μετά την προσπάθειά τους να εμποδίσουν τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories».

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το Variety, οι δικηγόροι του Alan Niven υποστηρίζουν ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογραφεί το 1991 έχει ήδη παραβιαστεί επανειλημμένα από τα μέλη του συγκροτήματος -τον τραγουδιστή Axl Rose, τον κιθαρίστα Slash και τον μπασίστα Duff McKagan- μέσα από βιβλία και συνεντεύξεις τους.

Παρά ταύτα, ο Alan Niven υποστηρίζει ότι οι Guns N’ Roses απέστειλαν νωρίτερα φέτος εξώδικο απαιτώντας να σταματήσει την κυκλοφορία του βιβλίου. Στην αγωγή του αναφέρει ότι η στάση της μπάντας αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του και ότι η αποθήκευση των ήδη τυπωμένων αντιτύπων συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος. Υποστηρίζει επίσης ότι ο Axl Rose δεν υπέγραψε ποτέ τη συμφωνία εμπιστευτικότητας, γεγονός που καθιστά, κατά την άποψή του, άκυρη την απαγόρευση. Ο Alan Niven ζητά από το δικαστήριο να του επιτραπεί η κυκλοφορία του βιβλίου, το οποίο, όπως λέει, του δίνει τη δυνατότητα να απαντήσει στις «δυσφημιστικές» αναφορές των μελών του συγκροτήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

