Ο Michael Jackson ξαναζεί στη μεγάλη οθόνη – Κυκλοφόρησε το trailer της βιογραφικής ταινίας Michael (Video)

Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας «Michael» είναι πλέον διαθέσιμο, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή πρώτη ματιά στη ζωή και την καριέρα του Michael Jackson μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Antoine Fuqua. Το φιλμ έρχεται να αφηγηθεί την πορεία του καλλιτέχνη που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και έμεινε στην ιστορία ως ο «King of Pop». Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο ανιψιός του θρυλικού τραγουδιστή, Jaafar Jackson, ο οποίος ενσαρκώνει τον Michael Jackson στις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του. Το τρέιλερ ξεκινά με τον Michael Jackson στο στούντιο παρέα με τον θρυλικό μουσικό παραγωγό Quincy Jones, τον οποίο υποδύεται ο Kendrick Sampson. «Ξέρω ότι περίμενες καιρό για αυτό. Οι μουσικές είναι έτοιμες, τα κομμάτια είναι έτοιμα. Ας ξεκινήσουμε» ακούγεται να λέει ο Quincy Jones, βάζοντας τον τόνο για ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία και θρύλο.

Η ταινία περιλαμβάνει σκηνές από τα παιδικά χρόνια του Michael Jackson, καθώς και εμβληματικές στιγμές από τη μουσική του πορεία, με επιτυχίες όπως το «Wanna Be Startin’ Somethin’» και αναφορές σε ιστορικά βίντεο όπως το «Thriller». Στο πλευρό του Jaafar Jackson συμμετέχουν οι Miles Teller ως ο δικηγόρος και σύμβουλος John Branca, ο Colman Domingo ως ο πατέρας Joe Jackson, η Nia Long ως η μητέρα Katherine Jackson και η Kat Graham ως η Diana Ross. Σημαντικές παρουσίες αποτελούν επίσης οι Larenz Tate στον ρόλο του Berry Gordy και η Laura Harrier ως Suzanne de Passe.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου 2026, μεταθέτοντας την αρχική της ημερομηνία από τον Οκτώβριο του 2025. Αν και τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2024, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον λήψεις, ενώ υπήρξαν φήμες ότι το έργο ίσως χωριζόταν σε δύο μέρη. Από το τρέιλερ, ωστόσο, φαίνεται πως θα παρουσιαστεί ως μία ενιαία ταινία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Michael» «εξερευνά την πορεία του παγκόσμιου σούπερσταρ, προσφέροντας μια βαθιά και προσωπική ματιά στη ζωή και στη διαχρονική κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών». Το σενάριο υπογράφει ο John Logan, ενώ στους παραγωγούς βρίσκονται οι John Branca, Graham King και John McClain.

Με το τρέιλερ να προκαλεί κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές του Michael Jackson, η αναμονή για την ταινία κορυφώνεται, καθώς υπόσχεται να τιμήσει μια από τις πιο εμβληματικές καριέρες στην ιστορία της μουσικής συνδυάζοντας συναίσθημα, θρύλο και μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Jaafar Jackson.

