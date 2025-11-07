MadWalk Banner
Fashion 07.11.2025

Σατέν πουκάμισο: Η τάση των 00’s που επιστρέφει στις ντουλάπες μας

saten_poukamiso
Διαχρονικό αλλά ανανεωμένο, το σατέν πουκάμισο γίνεται το βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας με σύγχρονη αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πουκάμισο παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια κάθε γκαρνταρόμπας. Κλασικό και ευκολοφόρετο, μπορεί να δώσει αμέσως μια κομψή και εκλεπτυσμένη νότα σε κάθε εμφάνιση, ανεξάρτητα από τις τάσεις της εποχής. Ωστόσο, το φθινόπωρο εμφανίζεται μια νέα, πιο τολμηρή εκδοχή του, που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με μια νότα σύγχρονης φινέτσας.

Το σατέν πουκάμισο έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, φέρνοντας μια απαλή λάμψη και θηλυκότητα σε κάθε outfit. Από τις αποχρώσεις σαμπανιζέ μέχρι τα παστέλ γαλάζια και ροζ, μεταμορφώνει το κλασικό λευκό σε ένα κομμάτι με διακριτική sensual διάθεση, ιδανικό για casual αλλά και πιο επίσημες εμφανίσεις. Οι σιλουέτες αποκτούν ενδιαφέρον όταν συνδυάζονται με tailored παντελόνια ή φούστες, δημιουργώντας looks που ισορροπούν ανάμεσα στην κομψότητα και τη θηλυκή αίσθηση.

saten_poukamiso
https://www.instagram.com/francescanoemi/

Διάβασε επίσης: Belted boots: Αυτές είναι οι μπότες που θα κάνουν την ανατροπή στο χειμερινό στιλ σου

Οι εμφανίσεις των celebrities αποδεικνύουν ότι το σατέν πουκάμισο μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους. Από μονόχρωμα σύνολα έως layering με άλλα υφάσματα, προσθέτει λάμψη χωρίς να χάνει την κομψότητά του. H Hailey Bieber το συνδυάζει με tailored παντελόνια, δημιουργώντας εμφανίσεις που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένες και φιλικές προς τη θηλυκή σιλουέτα. Οι street style εμφανίσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, με τα σατέν πουκάμισα να γίνονται το βασικό κομμάτι για layering, mixing textures και δημιουργία ενδιαφέροντος στις καθημερινές εμφανίσεις.

kastana_mallia_taseis
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=en

Το must-have του φθινοπώρου

To φετινό φθινόπωρο, το σατέν πουκάμισο αναδεικνύεται σε βασικό κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας. Η απαλή λάμψη του, οι γραμμές και η ευκολία στο styling το καθιστούν ιδανικό για όλες τις περιστάσεις, από office looks μέχρι χαλαρές βόλτες στην πόλη. Η επιστροφή σε διαχρονικά κομμάτια με σύγχρονη αισθητική δείχνει ότι η μόδα ξαναβρίσκει την κομψότητα μέσα από λεπτομέρειες και υφές.

Διάβασε επίσης: Fashion reboot: Πώς τα stirrup leggings έγιναν το πιο chic κομμάτι της σεζόν

