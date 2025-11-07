MadWalk Banner
Featured Category 07.11.2025

Το άρωμα με νότες μελιού είναι η πιο γλυκιά προσθήκη για το μπουντουάρ σου

Τα αρώματα με νότες μελιού που αγκαλιάζουν τις αισθήσεις, ξυπνούν αναμνήσεις και προσφέρουν μια πολυτελή, ακαταμάχητη εμπειρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Το άρωμα με νότες μελιού ξεχωρίζει για τη ζεστασιά και την αίσθηση θαλπωρής που αφήνει στο δέρμα. Από τη δεκαετία του 1990, όταν το θρυλικό Angel του Thierry Mugler πρωτοπαρουσίασε τις πιο δελεαστικές και γλυκές νότες, τα edible fragrances καθιερώθηκαν ως μια σταθερή τάση στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Σοκολάτα, βανίλια, καφές και η απαλή γλυκύτητα του μελιού συνθέτουν αρώματα που θυμίζουν τη μαγεία ενός ζαχαροπλαστείου και δημιουργούν μια αίσθηση ευεξίας, ειδικά όταν το μέλι αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνθεση.

arwma
Pinterest

Διάβασε επίσης: Ηighlights στο σπίτι; Οι πιο φυσικοί τρόποι για ανοιχτόχρωμα μαλλιά και ξέγνοιαστα vibes

Η γοητεία του μελιού στην αρωματοποιία οφείλεται και στην εκπληκτική του ευελιξία. Αν έχεις δοκιμάσει ποτέ να μυρίσεις το μέλι απευθείας από ένα βαζάκι πριν το διαλύσεις στο τσάι, θα έχεις παρατηρήσει ότι, πέρα από τη γλυκιά του νότα, ανάλογα με το φυτό προέλευσής του, μπορεί να αποκαλύψει πιο φρέσκες μυρωδιές. Αυτό σημαίνει ότι συνδυασμένο με νότες που αναδεικνύουν αυτές τις διακριτικές μυρωδιές, το μέλι γίνεται ιδανικό για όσους δεν επιθυμούν βαριά γλυκά αρώματα αλλά θέλουν μια ζεστή, αγκαλιαστική αίσθηση.

Για όσους εκτιμούν τη γλυκιά και δελεαστική μυρωδιά του μελιού, τα αρώματα που αναδεικνύουν αυτή τη νότα ανοίγουν έναν κόσμο ατελείωτων επιλογών. Συνδυασμένο με το σκούρο ρούμι, τη βανίλια, το σανδαλόξυλο ή το κακάο, δημιουργεί ένα ακαταμάχητο μείγμα που προσκαλεί σε στιγμές χαλάρωσης. Η ζεστασιά και η γλυκύτητα που αποπνέει κάνουν αυτά τα αρώματα ιδανικά για όσους αναζητούν ένα άρωμα που αγκαλιάζει, καθησυχάζει και αποπνέει αβίαστη, εκλεπτυσμένη κομψότητα.

Kayali Marrakesh Orange Blossom

Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraîche eau de toilette

Kilian Paris Angels’ Share

 

Tom Ford Myrrhe Mystère eau de parfum

Διάβασε επίσης: C French manicure: Η νέα εκδοχή του γαλλικού που δείχνει πιο κομψά τα νύχια σου

Δες κι αυτό…

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty άρωμα ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σατέν πουκάμισο: Η τάση των 00’s που επιστρέφει στις ντουλάπες μας

Σατέν πουκάμισο: Η τάση των 00’s που επιστρέφει στις ντουλάπες μας

07.11.2025
Επόμενο
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

07.11.2025

Δες επίσης

Από το «Μουσικό Μπαλκόνι» στα MAD VMA: Ο Papazó στέφθηκε Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος
Mad Events

Από το «Μουσικό Μπαλκόνι» στα MAD VMA: Ο Papazó στέφθηκε Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος

23.07.2025
Μετά το «Γδύσου», ο Apon «χτυπάει» ξανά: Βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς στα MAD VMA 2025
Mad Events

Μετά το «Γδύσου», ο Apon «χτυπάει» ξανά: Βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς στα MAD VMA 2025

23.07.2025
Ο Rack ξανά Καλλιτέχνης Urban στα MAD VMA 2025 – Τρίτο βραβείο για τον δημοφιλή ράπερ
Mad Events

Ο Rack ξανά Καλλιτέχνης Urban στα MAD VMA 2025 – Τρίτο βραβείο για τον δημοφιλή ράπερ

22.07.2025
16 MAD VMA για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Βραβεύτηκε ξανά ως Λαϊκός Καλλιτέχνης
Mad Events

16 MAD VMA για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Βραβεύτηκε ξανά ως Λαϊκός Καλλιτέχνης

21.07.2025
Νέο βραβείο στα MAD VMA για την Anastasia που συνεχίζει να λάμπει
Mad Events

Νέο βραβείο στα MAD VMA για την Anastasia που συνεχίζει να λάμπει

18.07.2025
Οι ΜΕΛΙSSES συνεχίζουν να λάμπουν – 22 βραβεία και νέα διάκριση στα MAD VMA
Mad Events

Οι ΜΕΛΙSSES συνεχίζουν να λάμπουν – 22 βραβεία και νέα διάκριση στα MAD VMA

17.07.2025
Διπλή νίκη για Δέσποινα Βανδή και Mente Fuerte – Η «Πανσέληνος» έλαμψε στα MAD VMA 2025
Mad Events

Διπλή νίκη για Δέσποινα Βανδή και Mente Fuerte – Η «Πανσέληνος» έλαμψε στα MAD VMA 2025

17.07.2025
H LILA κατακτά τα MAD VMA για 3η φορά με το «Κοινό Μυστικό»
Mad Events

H LILA κατακτά τα MAD VMA για 3η φορά με το «Κοινό Μυστικό»

16.07.2025
Διπλά νικήτρια η Μαρίνα Σάττι στα MAD VMA 2025
Mad Events

Διπλά νικήτρια η Μαρίνα Σάττι στα MAD VMA 2025

16.07.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου