Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 02.07.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με ένα mashup των «Alleluia» και «Όνειρο θα 'ναι ξανά» πάνω σε ένα έναστρο σκηνικό, ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα έκλεισαν τη βραδιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα MAD VMA 2026 ολοκληρώθηκαν με δυναμική εμφάνιση Ελένης Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη.
  • Η συνεργασία τους συνδύασε pop ενέργεια και λαϊκή αυθεντικότητα, δημιουργώντας κινηματογραφική ατμόσφαιρα.
  • Ερμήνευσαν τα τραγούδια «Όνειρο θα 'ναι ξανά» και «Alleluia» σε εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Το φινάλε της βραδιάς στο Tae Kwon Do χαρακτηρίστηκε ως ρομαντικό και αξέχαστο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις ολοκληρώθηκαν τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και η βραδιά έκλεισε με μια από τις πιο δυνατές στιγμές της, όπως τη ζήσαμε μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Το φινάλε ανέβηκε σταδιακά σε ένταση, μέχρι τη στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα και ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίστηκαν στη σκηνή και άλλαξαν αμέσως όλη την ατμόσφαιρα. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής τους, η ενέργεια απογειώθηκε και το κοινό μπήκε σε απόλυτο mood κορύφωσης, σαν να περίμενε ήδη ότι αυτή θα είναι η τελευταία και πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς. Όλα γύρω από το act απέκτησαν μια πιο κινηματογραφική αίσθηση, με το show να οδηγείται φυσικά προς ένα φινάλε που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή, ερμηνεύοντας το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά» με εκείνη τη γνώριμη, ερωτική χροιά που τον καθιστά τον απόλυτο εκφραστή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Την ώρα που η συγκίνηση κορυφωνόταν, η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια αργή, μυστηριώδη είσοδο από το backstage, «ντύνοντας» με την παρουσία της τις νότες του Θοδωρή, μέχρι που οι δυο τους συναντήθηκαν στο κέντρο της σκηνής.

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Για την εμφάνισή του, ο Θοδωρής Φέρρης επέλεξε ένα κομψό καλοκαιρινό outfit, αποτελούμενο από ένα λευκό ριγέ πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, ένα σύνολο που συνδύαζε απλότητα και διαχρονική αισθητική, ταιριάζοντας απόλυτα με το ύφος της ερμηνείας του.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε ένα άκρως καλοκαιρινό και κομψό σύνολο, αποτελούμενο από ροζ φούστα και λευκό jacket, δημιουργώντας μια εικόνα που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα, τη φρεσκάδα και τη σύγχρονη pop αισθητική. Το look της ταίριαξε ιδανικά με τη ρομαντική ατμόσφαιρα του act, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη σε μία ήδη μαγική σκηνική στιγμή.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Όταν το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά» άρχισε να μπλέκεται αριστοτεχνικά με το πλατινένιο hit «Alleluia», το στάδιο ξέσπασε σε επιφωνήματα. Οι δύο καλλιτέχνες, σε μια ονειρική χορογραφία, άρχισαν να ανεβαίνουν σε ένα ψηλό βάθρο που κυριαρχούσε στο σκηνικό. Από πίσω τους, ο φωτισμός δημιούργησε ένα ονειρικό σκηνικό: εκατοντάδες μπλε και κίτρινα «αστέρια» φώτισαν τη σκηνή, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν έναστρο ουρανό.

mad vma 2026 ferris foureira 2

Η συνύπαρξη της pop ενέργειας της Ελένης Φουρέιρα με τη λαϊκή αυθεντικότητα του Θοδωρή Φέρρη ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση πως η μουσική δεν έχει σύνορα. Η Ελένη, αέρινη αλλά και δυναμική, και ο Θοδωρής, σταθερός και παθιασμένος, πρόσφεραν μια ερμηνεία που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική σκηνή παρά με μουσικό act.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το φινάλε τους στο ψηλό βάθρο, κάτω από το «φως» των τεχνητών αστεριών, ήταν η ιδανική κατακλείδα για τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής. Όσοι βρέθηκαν απόψε στο Tae Kwon Do, έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχαστεί εύκολα, επισφραγίζοντας με τον πιο ρομαντικό και εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Θοδωρής Φέρρης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

02.07.2026
Επόμενο
Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι μεγάλοι νικητές και οι στιγμές που έγραψαν ιστορία
Mad Events

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι μεγάλοι νικητές και οι στιγμές που έγραψαν ιστορία

02.07.2026
Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

02.07.2026
Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Το «πειρατικό» act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που «έκλεψε» τη βραδιά
Mad Video Music Awards

Κατερίνα Λιόλιου: Το «πειρατικό» act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που «έκλεψε» τη βραδιά

02.07.2026
Dara – Δημήτρης Κοντόπουλος: Η μεγάλη βράβευση για το «Bangaranga» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Dara – Δημήτρης Κοντόπουλος: Η μεγάλη βράβευση για το «Bangaranga» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η έκπληξη με την Antigoni και την Anastasia που «απογείωσε» τη βραδιά
Mad Video Music Awards

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η έκπληξη με την Antigoni και την Anastasia που «απογείωσε» τη βραδιά

02.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Anastasia ξεσήκωσε το Tae Kwon Do με το πιο viral act της βραδιάς
Mad Video Music Awards

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Anastasia ξεσήκωσε το Tae Kwon Do με το πιο viral act της βραδιάς

02.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ellize απογείωσαν τη σκηνή με το «Karalho»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ellize απογείωσαν τη σκηνή με το «Karalho»

02.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα