Εσύ ξέρεις τι είναι το «OGAE Second Chance»; Φέτος την Ελλάδα εκπροσωπεί ο ZAF

Ο Zaf θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο OGAE Second Chance με το τραγούδι «Αστείο», μετά την επιλογή του OGAE Greece

Με μια ματιά Ο Zaf εκπροσωπεί την Ελλάδα στο «OGAE Second Chance» με το τραγούδι «Αστείο».

Ο διαγωνισμός δίνει δεύτερη ευκαιρία σε τραγούδια εθνικών τελικών Eurovision που δεν προκρίθηκαν.

Η Ελλάδα επιλέχθηκε μέσω εσωτερικής ψηφοφορίας του OGAE Greece.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία, μέσω ψηφοφορίας των fan clubs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Zaf είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό «OGAE Second Chance», με το τραγούδι «Αστείο», σύμφωνα με την επιλογή των μελών του OGAE Greece. Η επιλογή έγινε μέσα από εσωτερική ψηφοφορία του ελληνικού fan club της Eurovision, όπου το τραγούδι του Zaf κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες προτιμήσεις. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Marseaux.

Ο διαγωνισμός «OGAE Second Chance» είναι ένας ετήσιος μουσικός θεσμός που διοργανώνεται από το δίκτυο των fan clubs της Eurovision, «OGAE – Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision». Στην ουσία, πρόκειται για έναν «διαγωνισμό δεύτερης ευκαιρίας» όπου συμμετέχουν τραγούδια που είχαν πάρει μέρος σε εθνικούς τελικούς Eurovision σε κάθε χώρα αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν την πρόκριση για τον επίσημο διαγωνισμό

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Έτσι, κομμάτια που έφτασαν κοντά στο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision, αποκτούν μια νέα ευκαιρία να ταξιδέψουν σε έναν διεθνή μουσικό μίνι διαγωνισμό ανάμεσα στα fan clubs. Κάθε χώρα του OGAE Network επιλέγει ένα τραγούδι από τον εθνικό της τελικό της ίδιας χρονιάς και το στέλνει στον θεσμό, δίνοντας στους fans τη δυνατότητα να αναρωτηθούν ξανά: «τι θα γινόταν αν αυτό το τραγούδι πήγαινε Eurovision;»

Στην ψηφοφορία του OGAE Greece για τη φετινή συμμετοχή, το τραγούδι «Αστείο» του Zaf αναδείχθηκε νικητής και θα είναι αυτό που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία, με διοργανωτή το OGAE Sweden, καθώς η χώρα ήταν η περσινή νικήτρια του θεσμού.

Ο «OGAE Second Chance» δεν είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός όπως η Eurovision, αλλά μια μουσική ψηφοφορία μεταξύ fan clubs από όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο). Κάθε συμμετοχή βαθμολογείται από τα υπόλοιπα clubs, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που βασίζεται αποκλειστικά στις προτιμήσεις των fans της Eurovision. Ο στόχος είναι να αναδειχθούν τραγούδια που, παρότι δεν πήραν το «εισιτήριο» για τη Eurovision, αγαπήθηκαν από το κοινό των εθνικών τελικών και αξίζουν μια νέα ευκαιρία προβολής.

Με το «Αστείο», ο Zaf συνεχίζει τη δική του μουσική πορεία μέσα από έναν θεσμό που δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και την απήχηση των τραγουδιών στο fan community της Eurovision. Το τραγούδι θα βρεθεί απέναντι σε συμμετοχές από πολλές χώρες, διεκδικώντας μια καλή θέση σε έναν διαγωνισμό που κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του θεσμού.