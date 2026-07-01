Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

Η Ανδρομάχη ανέβηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μαζι με την Τζένη Κατσίγιαννη και το καλοκαίρι ήρθε στις οθόνες μας

Με μια ματιά Η Ανδρομάχη και η Τζένη Κατσίγιαννη συνεργάστηκαν στα MAD VMA 2026 με ένα καλοκαιρινό mash up.

Η Ανδρομάχη ερμήνευσε την επιτυχία της «Καλέ ποιος είναι αυτός» με εντυπωσιακό φόρεμα.

Η Τζένη Κατσίγιαννη παρουσίασε το viral hit της «Πες μου πώς σε λένε» με λαμπερό κίτρινο φόρεμα.

Η εμφάνιση των δύο καλλιτέχνιδων δημιούργησε ατμόσφαιρα ελληνικού πανηγυριού και ξεσηκωτικό κέφι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις είδαμε την Ανδρομάχη να ανεβαίνει στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, και η ατμόσφαιρα στο Tae Kwon Do άλλαξε αμέσως διάθεση. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του act, το κοινό μπήκε σε απόλυτο καλοκαιρινό mood, σαν να μεταφέρθηκε ξαφνικά σε νησί με μουσική, χορό και ανεβασμένη ενέργεια.

Η Ανδρομάχη άνοιξε το act της με εκρηκτικό τρόπο, ερμηνεύοντας τη μεγάλη της επιτυχία «Καλέ ποιος είναι αυτός» και παρασύροντας το κοινό με το μπρίο και την αστείρευτη ενέργειά της. Η εμφάνισή της μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με nude διαφάνειες και κρύσταλλα σε fishnet εφέ, που χάρισε μοναδική λάμψη κάτω από τα φώτα της σκηνής.

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Στη συνέχεια, η σκηνή υποδέχθηκε τη δυναμική Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία έκανε μια επιβλητική είσοδο για να ερμηνεύσει το viral hit της, «Πες μου πώς σε λένε». Η παρουσία της αποτέλεσε το ιδανικό συμπλήρωμα στη βραδιά, με την ίδια να κλέβει την παράσταση φορώντας ένα λαμπερό κίτρινο φόρεμα καλυμμένο με glitter, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που απογείωσε το κέφι στο Κλειστό του Tae Kwon Do.

Τα 2 τραγούδια «δέθηκαν» ιδανικά, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και ανατρεπτικό mash up. Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι, με τον ρυθμό να απογειώνεται και τις δύο καλλιτέχνιδες να αλληλεπιδρούν με απίστευτη χημεία, αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη θα είναι το highlight της βραδιάς των βραβείων. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ξεσηκωτικό!

Ανδρομάχη: Η «εκτόξευσή» της φέτος το καλοκαίρι

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ανδρομάχη σε μία από τις πιο δημιουργικές της στιγμές, συνεχίζοντας το προσωπικό της σερί με το νέο της smash hit «Σούσουρο». Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Records, φέρνει την υπογραφή της ίδιας στη μουσική και τους στίχους, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό της εύρος. Το κομμάτι κερδίζει τις εντυπώσεις συνδυάζοντας τον αέρα και τη νοσταλγία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη, φρέσκια παραγωγή.