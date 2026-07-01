Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σάττι ερμήνευσε τα τραγούδια «Anatoli» και «Koupes» στα MAD VMA 2026.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε crochet φόρεμα, λιτό styling και σκηνικό με πανό.

Στην ερμηνεία του «Koupes» συμμετείχαν οι Ερασμία και Έλενα, με ορχήστρα βιολοντσέλων.

Η Μαρίνα Σάττι κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «A’Ti» με την Παλαιστίνιο-Ιορδανή καλλιτέχνιδα Zeyne. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στιγμές καλλιτεχνικής μυσταγωγίας προσέφερε η Marina Satti στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, με την πρώτη τηλεοπτική προβολή της εμφάνισής της στο MEGA να επιβεβαιώνει την ατμοσφαιρική δυναμική του act. Η καλλιτέχνιδα, επιλέγοντας το «Anatoli» για την έναρξη του performance της, παρουσίασε μια υποβλητική ερμηνεία που κέρδισε τις εντυπώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αισθητική επιμέλεια της εμφάνισης, όπου το crochet φόρεμα σε συνδυασμό με το λιτό styling δημιούργησαν μια αιθέρια εικόνα, η οποία, πλαισιωμένη από το σκηνικό με τα πανό, προσέδωσε στο performance έναν χαρακτήρα απόλυτης καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη που το παρουσίασε πρώτη φορά στα Mad VMA, ερμήνευσε ξανά το εμβληματικό «Koupes», συνοδευόμενη από μια ορχήστρα με βιολοντσέλα που έδωσε μια συγκλονιστική, ορχηστρική διάσταση στο κομμάτι. Στο stage ενώθηκαν μαζί της η Ερασμία και η Έλενα, με τις τρεις γυναίκες να ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι, δημιουργώντας ένα αρμονικό σύνολο. Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της επιτυχίας και τη δύναμη της συνεργασίας τους.

Μαρίνα Σάττι: Το μεγάλο όνειρο συνεργασίας και η αποκάλυψη για το μέλλον της

Πέρα από τις διακρίσεις, η Μαρίνα Σάττι συνεχίζει να ανοίγει δρόμους διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι δεν επαναπαύεται ποτέ καλλιτεχνικά. Με σταθερό προσανατολισμό προς το εξωτερικό, αναδεικνύει την ελληνική μουσική ταυτότητα μέσα από καινοτόμες συνέργειες, όπως το νέο της single «A’Ti» σε συνεργασία με την ανερχόμενη Παλαιστινιο-Ιορδανή καλλιτέχνιδα Zeyne.

Το κομμάτι αυτό, που κινείται σε σύγχρονους pop ρυθμούς με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, αποτελεί την επιτομή της εξωστρεφούς μουσικής της πορείας, όπου η ελληνική παράδοση συναντά τις παγκόσμιες τάσεις σε ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό σύμπαν που ξεπερνά κάθε σύνορο.

Κεντρική Εικόνα: Akim Τσατσούλης