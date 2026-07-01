Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 02.07.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Το «πειρατικό» act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που «έκλεψε» τη βραδιά

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Από ένα επιβλητικό πειρατικό καράβι σε μια εκρηκτική χορευτική ανατροπή, η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε το πιο πολυσυζητημένο act της βραδιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε το "Λογαριασμός" ως πειρατίνα στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε μια ανατροπή, μεταμορφώνοντας το σκηνικό και το στυλ της.
  • Ερμήνευσε μια νέα, χορευτική εκδοχή του τραγουδιού "DNA" με δυναμική χορογραφία.
  • Το act της θεωρείται ένα από τα highlights της βραδιάς, δείχνοντας καλλιτεχνικό εύρος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά acts που είδαμε στη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία παρακολουθήσαμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση μέσα από τη συχνότητα του MEGA, και το Tae Kwon Do κυριολεκτικά άλλαξε ατμόσφαιρα. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισης της Κατερίνας Λιόλιου, έγινε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για ένα απλό performance, αλλά για μια σκηνική εμπειρία που ξεχώρισε αμέσως ανάμεσα στα acts της βραδιάς. Εκεί, η ερμηνεύτρια παρουσίασε το κομμάτι «Λογαριασμός», μεταμορφωμένη σε μια απόλυτα στιλάτη πειρατίνα, φορώντας ένα statement καπέλο και ένα εκκεντρικό, structured πουκάμισο που έκλεψε την παράσταση.

Ακριβώς τη στιγμή που όλοι νόμιζαν ότι το act έφτανε στο αποκορύφωμά του, η Κατερίνα Λιόλιου προχώρησε στην απόλυτη ανατροπή. Με μια κίνηση που «ηλεκτρίρισε» τον χώρο, κατέβηκε από το πλοίο και το σκηνικό μεταμορφώθηκε ακαριαία. Τα φώτα άλλαξαν, ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα και η πειρατίνα έδωσε τη θέση της σε μια pop-dance performer που κατέλαβε κάθε σπιθαμή της σκηνής.

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Από το πειρατικό καράβι στο dance explosion του «DNA»

Παρουσιάζοντας μια νέα, χορευτική εκδοχή του «DNA», η Κατερίνα «κυρίευσε» το stage. Με μια χορογραφία γεμάτη ένταση, ακρίβεια και επαγγελματισμό, απέδειξε πως η φωνή της δεν είναι το μόνο της όπλο.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η παρουσία της ήταν τόσο δυναμική που η ενέργεια στο Tae Kwon Do «χτύπησε κόκκινο». Η αλλαγή από το ατμοσφαιρικό, σχεδόν «σκοτεινό» ξεκίνημα, στο εκρηκτικό dance τέλος, ήταν η απόδειξη ενός καλλιτεχνικού εύρους που λίγοι διαθέτουν.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Με το «Λογαριασμός Summer Tour» να ξεκινά και την ίδια να βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το επόμενο μεγάλο δισκογραφικό της βήμα, η Κατερίνα Λιόλιου απέδειξε σήμερα ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ηγηθεί. Το act της θα είναι σίγουρα ένα από τα highlights που θα θυμόμαστε από τα φετινά βραβεία, ένας θρίαμβος δημιουργικότητας που σφράγισε με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή της στη μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Tsatsoulis

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Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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