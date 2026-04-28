Μουσικά Νέα 28.04.2026

Zaf: Από το υπόγειο στην κορυφή – Η συγκινητική πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες

Zaf Σωτήρης Γεωργίου MadWalk 2025 by Three Cents
Ο Zaf αποκαλύπτει γιατί αποσύρθηκε από τα social media και καλεί τους θαυμαστές του να δημιουργήσουν μαζί τα δύο τελευταία τραγούδια του
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και άμεση εξομολόγηση προχώρησε ο Zaf την Τρίτη 28 Απριλίου, αποκαλύπτοντας τα επόμενα βήματα της καριέρας του και ζητώντας τη βοήθεια των ακολούθων του για την ολοκλήρωση του νέου του άλμπουμ.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε τους λόγους της πρόσφατης αποχής του από την δημοσιότητα, ενώ άνοιξε την πόρτα σε νέους δημιουργούς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας.

Η ανάγκη για απομόνωση και η εσωτερική αναζήτηση

Ο Zaf παραδέχτηκε πως το τελευταίο διάστημα επέλεξε να αποτραβηχτεί από τον «θόρυβο» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου να έρθει πιο κοντά στα συναισθήματά του και να βρει τον πραγματικό του εαυτό, στοιχεία που θεωρεί πρωταρχικά για την ποιότητα της μουσικής που ετοιμάζει: «Νομίζω πρέπει να μιλήσουμε λίγο! Τον τελευταίο καιρό έχω αποσυρθεί γιατί γράφω τον δίσκο μου. Προσπαθώ να απομακρυνθώ από τον θόρυβο των media και να κάνω focus στο τι νιώθω και στο τι θέλω να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, κρύβεται στην απόφασή του να μοιραστεί τη δημιουργική διαδικασία με το κοινό του. Ενώ ο δίσκος βρίσκεται στην τελική ευθεία, απομένουν 2 ακόμα τραγούδια για την ολοκλήρωσή του. Αντί να τα δουλέψει κεκλεισμένων των θυρών, ο Zaf επέλεξε να προσκαλέσει νέους μουσικούς παραγωγούς να συμβάλουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Θυμίζοντας σε όλους το ξεκίνημά του, δήλωσε: «Εγώ είμαι ένα παιδί που ήρθε από το τίποτα. Ζούσα σε ένα υπόγειο και το μόνο που είχα υπέρ μου ήταν το γεγονός ότι πίστευα πολύ σε εμένα και στην τέχνη μου. Αυτή τη φορά θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω να φτιάξω μια γέφυρα ανάμεσα σε εμένα και καλλιτέχνες εκεί έξω που λατρεύουν να φτιάχνουν μουσική».

Ο καλλιτέχνης προέτρεψε όσους ασχολούνται με τη μουσική παραγωγή και νιώθουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο, να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος για να ανταλλάξουν ιδέες.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες στο στούντιο, ο Zaf προανήγγειλε και την επιστροφή του στη σκηνή, καθώς πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν οι σταθμοί της καλοκαιρινής του περιοδείας, όπου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ξανά από κοντά το κοινό του.

Eurovision 2026: Η σκηνή της Βιέννης που αλλάζει όσα ήξερες για τον διαγωνισμό

«The Catch»: Emma Stone και Chris Pine σε ρομαντική comedy που το 2027 θα γίνει viral

