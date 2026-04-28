Μουσική 28.04.2026

H συγκινητική συνεργασία του Stavento με την κόρη του στο νέο album «Δέκα Λέξεις»

Ο Μιχάλης Κουινέλης παρουσίασε τον νέο δίσκο του «Δέκα λέξεις» και μίλησε για τη συνεργασία με την κόρη του
Ειρήνη Στόφυλα

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά που συνδύασε βράβευση και παρουσίαση νέου δίσκου, ο Μιχάλης Κουινέλης – Stavento βρέθηκε στο επίκεντρο, παρουσιάζοντας τη νέα του δουλειά με τίτλο «Δέκα λέξεις».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» φίλοι, συνεργάτες αλλά και η Ήβη Αδάμου μαζί με την κόρη τους, Ανατολή, σε μια σπάνια οικογενειακή δημόσια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, μιλώντας για τη διαδρομή του στη μουσική και για το πόσο έχει εξελιχθεί μέσα στα 30 χρόνια πορείας του. Όπως ανέφερε, το νέο του άλμπουμ δεν είναι απλώς μια μουσική δουλειά, αλλά ένα project που ανοίγει συζητήσεις, από σχέσεις γονιών και παιδιών μέχρι πιο βαθιούς κοινωνικούς προβληματισμούς.

Ξεχωριστή στιγμή του δίσκου αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι «Δέκα λέξεις», στο οποίο συμμετέχει και η κόρη του. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η έμπνευση προήλθε από τις απορίες της μικρής Ανατολής, τις οποίες προσπάθησε να μεταφέρει σε μουσική μορφή, ώστε να τις κατανοεί πιο εύκολα όσο μεγαλώνει.

Οι κοιλιακοί της Jennifer Lopez στα 56 της – Η φωτογραφία από το γυμναστήριο που έγινε viral

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πιο τρυφερή αλλαγή στο Instagram bio της

