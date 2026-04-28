Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πιο τρυφερή αλλαγή στο Instagram bio της

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική αλλαγή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram profile της, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και συναισθηματική πλευρά της καθημερινότητάς της.
Η παρουσιάστρια πρόσθεσε στη βιογραφία της τη φράση «mom of Xenia», αναφερόμενη στη νεογέννητη κόρη της, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers της.
Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει μπάνιο τη μικρή Ξένια και το Instagram «λιώνει»
Παράλληλα, επέλεξε να συνοδεύσει το προφίλ της με ένα διαχρονικό απόσπασμα από τον Μικρό Πρίγκιπα: «It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye».
Ο συνδυασμός της λέξης «mom» με το λογοτεχνικό quote έδωσε στο προφίλ της έναν πιο βαθύ, συναισθηματικό χαρακτήρα, αποτυπώνοντας μια πιο ήρεμη και γεμάτη πλευρά της ζωής της.
Μελίνα Νικολαΐδη: Το στιλ που «δανείστηκε» από τη μαμά της και απογείωσε
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.