Μελίνα Νικολαΐδη: Το στιλ που «δανείστηκε» από τη μαμά της και απογείωσε

Η Μελίνα Νικολαΐδη φόρεσε το iconic mini φόρεμα που είχε φορέσει η Δέσποινα Βανδή πριν 16 χρόνια, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση

Μια εμφάνιση γεμάτη στιλ, συγκίνηση και… fashion throwback έκαναν η Μελίνα Νικολαΐδη και η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή, στη βραδινή τους έξοδο στο NOX, όπου βρέθηκαν για το closing party του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα. Αν και η βραδιά είχε ήδη όλη την ενέργεια που θα περίμενε κανείς από μια live εμφάνιση, ένα fashion moment «έκλεψε» την παράσταση.

Η Μελίνα επέλεξε ένα εντυπωσιακό strapless mini φόρεμα σε animal print από τον οίκο Dolce & Gabbana, ένα κομμάτι που όχι μόνο αναδείκνυε τη σιλουέτα της αλλά και κουβαλούσε… ιστορία. Το ίδιο φόρεμα είχε φορέσει η μητέρα της πριν από 16 χρόνια, σε εμφανίσεις που είχαν συζητηθεί από το VOX του 2010 μέχρι glamorous events της εποχής.

Με τη δική της φρέσκια προσέγγιση, η Μελίνα έδωσε νέα ζωή σε ένα iconic item, αποδεικνύοντας ότι η μόδα γίνεται πραγματικά διαχρονική όταν περνά από γενιά σε γενιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που «δανείζεται» κομμάτια από τη ντουλάπα της Δέσποινας Βανδή, όμως κάθε φορά το αποτέλεσμα φέρει την προσωπική της ταυτότητα, συνδυάζοντας vintage vibes με σύγχρονο attitude.

Το look αυτό δεν ήταν απλώς μια στιλιστική επιλογή· ήταν μια τρυφερή σύνδεση μητέρας – κόρης, μια στιγμή νοσταλγίας και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση πως η μόδα αποκτά αξία όταν κουβαλά αναμνήσεις

