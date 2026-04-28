Η εξομολόγηση της Αλεξία Κεφαλά για τον FY, τον Mad Clip και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Η Αλεξία Κεφαλά εμφανίζεται στο YouTube του Παντελή Τουτουντζή και μιλά για τη ζωή της με τον FY, αλλά και για έντονες εμπειρίες που τη σημάδεψαν
Η Αλεξία Κεφαλά, σύζυγος του FY και γνωστή στο ευρύ κοινό ως Upinthehype, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο των social media, χτίζοντας μια ιδιαίτερα ισχυρή και πολυδιάστατη online παρουσία ως ψυχολόγος, content creator και influencer. Με σπουδές στην ψυχολογία και εξειδίκευση στην κλινική συμβουλευτική, αλλά και ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις πολιτικές επιστήμες, συνδυάζει την επιστημονική της κατάρτιση με τη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία, δημιουργώντας περιεχόμενο που κινείται ανάμεσα στην ψυχολογία, το lifestyle και την καθημερινή έμπνευση.

Με αφορμή τη νέα της συνέντευξη στο YouTube κανάλι του Παντελή Τουτουντζή, η Αλεξία Κεφαλά άνοιξε ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο, μιλώντας εκτενώς για τη διαδρομή της, τη ζωή της με τον FY, αλλά και για γεγονότα που τη σημάδεψαν συναισθηματικά και διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπει τις σχέσεις, την απώλεια και τις ανθρώπινες εμπειρίες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα όσα περιέγραψε σχετικά με ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε η ίδια, συνέβη σε νυχτερινή έξοδο του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, σε ένα live που βρίσκονταν τα ξημερώματα, την ώρα που αποχωρούσαν, άγνωστοι πλησίασαν τον FY και τον απομάκρυναν βίαια προς όχημα. Η ίδια περιγράφει ότι αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να τον κρατήσει, σε μια έντονα φορτισμένη στιγμή πανικού, φωνάζοντας και προσπαθώντας να τον προστατεύσει. Όπως αναφέρει, η ένταση της στιγμής οδήγησε τελικά στο να αφεθεί ο FY και να απομακρυνθούν οι εμπλεκόμενοι, χωρίς να συνεχιστεί το περιστατικό. Χαρακτηριστικά είπε: «Ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα έντονα ότι τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο». Η Αλεξία Κεφαλά σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε για πρώτη φορά τόσο έντονα το συναίσθημα της αγάπης και της προστασίας απέναντί του, περιγράφοντας το γεγονός ως εμπειρία που της έχει μείνει χαραγμένη.

Στη συνέντευξη δεν έλειψαν και οι αναφορές στον Mad Clip, όπου η Αλεξία Κεφαλά περιέγραψε μια βαθιά προσωπική εμπειρία που τη σημάδεψε, μιλώντας για την απώλεια και το σοκ που ακολούθησε, με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που υπήρξε πολύ κοντά στη ζωή τους, καθώς τους είχε στηρίξει από τη στιγμή που μετακόμισαν στην Αθήνα, όταν εκείνη και ο σύζυγός της, FY, προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, όντας και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια εξήγησε ότι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση μαζί του, σε σημείο που του είχαν ζητήσει να γίνει κουμπάρος τους. Όπως σημείωσε, το τελευταίο βράδυ πριν το τραγικό γεγονός είχαν βρεθεί μαζί, είχαν χαιρετηθεί και τους είχε πει «Σ’αγαπώ» στον καθένα ξεχωριστά. Λίγες ώρες αργότερα, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το δυσάρεστο συμβάν, ενώ όταν έφτασαν στο σημείο, η κατάσταση ήταν ακόμη εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός του.

Η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε πως η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ της ζωής της, σε σημείο που για μεγάλο χρονικό διάστημα απέφευγαν να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο, καθώς τους προκαλούσε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για τον σύζυγό της, FY, η απώλεια αυτή ήταν εξίσου καθοριστική, καθώς έχασε τον άνθρωπο που λειτουργούσε ως μέντοράς του.

