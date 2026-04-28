Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Μια πιο εξομολογητική στιγμή χάρισε on air η Φαίη Σκορδά, όταν η ομάδα της αναφέρθηκε στη χτεσινή της εμφάνιση στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Η παρουσιάστρια του Mega βρέθηκε στο ΚΠΙΣΝ για τα 30 χρόνια του Make-A-Wish Ελλάδος και, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια σχέσης, έκανε επίσημη κοινή δημόσια εμφάνιση με τον αγαπημένο της.
Η ομάδα της εκπομπής δεν άφησε το γεγονός ασχολίαστο. Η Νάνσυ Νικολαΐδου σχολίασε πόσο χαρούμενη έδειχνε η Φαίη, με την ίδια να απαντά με τον γνωστό της αυθορμητισμό: «Έγινε χαμός χθες… Αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία!».
Ακόμα και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μπήκε στο κλίμα, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξανδρο «εξαιρετικό και πολύ ωραίο», με τη Φαίη να χαμογελά διάπλατα, δείχνοντας πιο άνετη από ποτέ να μιλήσει για την προσωπική της ζωή.
Η εμφάνιση του ζευγαριού είχε έναν ξεχωριστό σκοπό: τη στήριξη μιας μεγάλης κοινωνικής δράσης, αφιερωμένης στα παιδιά ευχής, στις οικογένειές τους και στους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο του Make-A-Wish εδώ και τρεις δεκαετίες.
