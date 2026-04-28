Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά έκανε την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της στο ΚΠΙΣΝ και μίλησε on air με χαλαρή διάθεση για τη σχέση τους

Μια πιο εξομολογητική στιγμή χάρισε on air η Φαίη Σκορδά, όταν η ομάδα της αναφέρθηκε στη χτεσινή της εμφάνιση στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Η παρουσιάστρια του Mega βρέθηκε στο ΚΠΙΣΝ για τα 30 χρόνια του Make-A-Wish Ελλάδος και, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια σχέσης, έκανε επίσημη κοινή δημόσια εμφάνιση με τον αγαπημένο της.

Η ομάδα της εκπομπής δεν άφησε το γεγονός ασχολίαστο. Η Νάνσυ Νικολαΐδου σχολίασε πόσο χαρούμενη έδειχνε η Φαίη, με την ίδια να απαντά με τον γνωστό της αυθορμητισμό: «Έγινε χαμός χθες… Αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία!».

Ακόμα και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μπήκε στο κλίμα, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξανδρο «εξαιρετικό και πολύ ωραίο», με τη Φαίη να χαμογελά διάπλατα, δείχνοντας πιο άνετη από ποτέ να μιλήσει για την προσωπική της ζωή.

Η εμφάνιση του ζευγαριού είχε έναν ξεχωριστό σκοπό: τη στήριξη μιας μεγάλης κοινωνικής δράσης, αφιερωμένης στα παιδιά ευχής, στις οικογένειές τους και στους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο του Make-A-Wish εδώ και τρεις δεκαετίες.





