Μουσική 28.04.2026

Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων

Η απρόσμενη σύμπραξη του Željko Joksimović με τον Akylas μεταμορφώνει το «Ferto» σε μια εκρηκτική βαλκανική εμπειρία
Mad.gr

Το αγαπημένο «Ferto», λίγο πριν παρουσιαστεί από τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης, αποκτά μια ξεχωριστή εκδοχή από τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic). Με τον ευφάνταστο τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Η διασκευή του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από έναν ήχο αυθεντικό – γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση. Έναν ήχο που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με φρεσκάδα και δυναμική.

Η καλλιτεχνική συνάντηση των δύο δημιουργών, που ξεκίνησε στη Σερβία και ενισχύθηκε στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε μια συνεργασία με ξεχωριστή χημεία και ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος. Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.

Ο ήχος των Βαλκανίων στη νέα διασκευή δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι ταυτότητα. Μια ανάσα που κουβαλά ιστορίες. Στο «Ferto vić» η χαρά συνυπάρχει με τη νοσταλγία και ο πόνος μετατρέπεται σε γιορτή. Οι ανισόχρονοι ρυθμοί, χαρακτηριστικοί της βαλκανικής μουσικής, αντικατοπτρίζουν τον παλμό της ζωής.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δίνει μια νέα διάσταση στο τραγούδι.

Eurovision 2026 ferto Ακύλας μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά
Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία
