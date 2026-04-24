Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026

Ο Akylas απαντά στις φήμες για τη Παρθένα Χοροζίδου και ξεκαθαρίζει τον ρόλο που θα έχει στο performance για τη Eurovision 2026

Ο Akylas έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν γύρω από τον ρόλο της Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή της Eurovision 2026, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει για τη συνεργασία τους.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο τραγουδιστής ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως η ηθοποιός δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του, όπως είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα. «Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να βάλει τέλος στη σχετική φημολογία.

Ο ίδιος εξήγησε πως η παρεξήγηση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο project, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σενάριο που τελικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έχουν επιλέξει να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί έτσι είχε ακουστεί στην αρχή», ανέφερε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στην προετοιμασία.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια καθημερινή τους στιγμή, λέγοντας πως η Παρθένα Χοροζίδου τον φωνάζει συχνά «παιδί μου», συνεχίζοντας το αστείο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Akylas ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο, αφήνοντας παράλληλα να φανεί η καλή χημεία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο, λίγο πριν τη μεγάλη εμφάνιση.





