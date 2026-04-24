Μουσικά Νέα 24.04.2026

Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026

Ο Akylas απαντά στις φήμες για τη Παρθένα Χοροζίδου και ξεκαθαρίζει τον ρόλο που θα έχει στο performance για τη Eurovision 2026
Ο Akylas έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν γύρω από τον ρόλο της Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή της Eurovision 2026, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει για τη συνεργασία τους.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο τραγουδιστής ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως η ηθοποιός δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του, όπως είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα. «Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να βάλει τέλος στη σχετική φημολογία.

Ο ίδιος εξήγησε πως η παρεξήγηση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο project, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σενάριο που τελικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έχουν επιλέξει να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί έτσι είχε ακουστεί στην αρχή», ανέφερε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στην προετοιμασία.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια καθημερινή τους στιγμή, λέγοντας πως η Παρθένα Χοροζίδου τον φωνάζει συχνά «παιδί μου», συνεχίζοντας το αστείο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Akylas ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο, αφήνοντας παράλληλα να φανεί η καλή χημεία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο, λίγο πριν τη μεγάλη εμφάνιση.


Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το «Αιγαίο» και κήρυξε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού

24.04.2026
Δέσποινα Βανδή: «Από τη σκηνή στο θέατρο;» Ο ρόλος που αλλάζει τα δεδομένα αυτό το καλοκαίρι

24.04.2026

10 λόγοι που πρέπει να δεις τον Harry Styles live έστω μία φορά στη ζωή σου

24.04.2026
«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη

24.04.2026
Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

24.04.2026
Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

24.04.2026
«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

24.04.2026
Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

24.04.2026
Eurovision 2026: «Η νύχτα πριν τη μάχη» – Το πάρτυ του Akylas που δεν ήταν απλώς ένα event

24.04.2026
Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το «Αιγαίο» και κήρυξε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού

24.04.2026
25 χρόνια Athens Jazz με μια διαφορετική ελληνική μέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού

24.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας