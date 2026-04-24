Μουσικά Νέα 24.04.2026

Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το «Αιγαίο» και κήρυξε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» - Δες το video
Η Άννα Βίσση επιστρέφει δυναμικά με το «Αιγαίο», ένα συναισθηματικό κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι και έχει ήδη γίνει viral
Μαρία Χατζηγιάννη

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, κυκλοφόρησε και επίσημα το πολυσυζητημένο νέο τραγούδι «Αιγαίο» της Άννα Βίσση, το οποίο είχε ήδη καταφέρει να γίνει viral πριν καν βγει ολόκληρο στο κοινό.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει με ένα κομμάτι που από την πρώτη στιγμή δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης επιτυχίας. Ένα σύντομο teaser που μοιράστηκε στα social media στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει έντονη κινητικότητα και να βάλει τους θαυμαστές σε αναμονή μέχρι τη σημερινή κυκλοφορία. Το «Αιγαίο» συνδυάζει έντονο συναίσθημα, καλοκαιρινή αύρα και στίχους που αποτυπώνουν μια βαθιά προσωπική ιστορία.

Οι πρώτες φράσεις που είχαν διαρρεύσει άφηναν ήδη το στίγμα του τραγουδιού: εικόνες θάλασσας, απώλειας και εσωτερικής έντασης δημιουργούν ένα ηχητικό τοπίο που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Η φωνή της Βίσση, χαρακτηριστική και δυναμική, δίνει ζωή σε ένα τραγούδι που φαίνεται να έχει γραφτεί για να συνοδεύσει στιγμές του καλοκαιριού, αλλά και πιο προσωπικές, εσωτερικές διαδρομές.

Η κυκλοφορία αυτή δεν είναι σημαντική μόνο μουσικά, αλλά και σε επίπεδο καριέρας. Το «Αιγαίο» αποτελεί την πρώτη επίσημη δουλειά που κυκλοφορεί μέσω της Vission Music, της εταιρείας που ίδρυσε η ίδια μαζί με τη Δήμητρα Κούστα. Πρόκειται για ένα νέο δημιουργικό βήμα που δίνει στην καλλιτέχνιδα μεγαλύτερη ανεξαρτησία και έλεγχο στο καλλιτεχνικό της όραμα.

Με αυτή την κίνηση, η Άννα Βίσση φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της, μετά από δεκαετίες επιτυχιών και συνεργασιών — ανάμεσά τους και εκείνη με τον Νίκος Καρβέλας, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.


Όλα δείχνουν πως το «Αιγαίο» δεν είναι απλώς μια ακόμη κυκλοφορία, αλλά ένα τραγούδι που ήδη βρίσκει τη θέση του στο κοινό. Με τη δυναμική που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή, δεν θα ήταν έκπληξη αν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού.

«Αιγαίο» ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
