Μουσική 23.04.2026

Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία

Michael Jackson γίνεται μιούζικαλ
Τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Billboard Hot 100 αποτυπώνουν όχι μόνο την επιτυχία του αλλά και τη μετάβαση της pop μουσικής σε μια νέα εποχή
Ο Michael Jackson δεν ήταν απλώς ένα όνομα στην pop μουσική – ήταν ο άνθρωπος που έγραψε ξανά τους κανόνες των charts. Από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την απόλυτη κυριαρχία του ως «King of Pop», κατάφερε να μετατρέψει κάθε κυκλοφορία του σε παγκόσμιο γεγονός. Αν κοιτάξεις τη λίστα με τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Michael Jackson στο Billboard Hot 100, δεν βλέπεις απλώς τραγούδια· βλέπεις την εξέλιξη μιας ολόκληρης μουσικής εποχής που άλλαξε για πάντα το pop παιχνίδι.

Η ιστορία του Michael Jackson στα charts ξεκινά πολύ νωρίς, όταν ακόμη ήταν παιδί και τραγουδούσε με τους Jackson 5. Μαζί με τα αδέρφια του, ο Michael κατάφερε να κάνει κάτι πρωτοφανές: να μπει στο Billboard Hot 100 και να κατακτήσει αμέσως την κορυφή της pop σκηνής. Από εκεί και πέρα, η πορεία του ήταν συνεχώς ανοδική. Σταδιακά εξελίχθηκε σε σόλο καλλιτέχνη που δεν ακολουθούσε τις τάσεις – τις δημιουργούσε.

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη λίστα των 50 μεγαλύτερων επιτυχιών του είναι το τραγούδι «Lookin’ Through the Windows» με τους Jackson 5, το οποίο έφτασε στο Hot 100 και έδειξε την πρώτη μεγάλη μετάβαση του νεαρού τότε Michael από παιδική φωνή σε πιο ώριμο καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, η solo καριέρα του απογειώθηκε με άλμπουμ που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής, όπως το «Off the Wall» και φυσικά το εμβληματικό «Thriller», που τον καθιέρωσε παγκοσμίως. Τραγούδια όπως το «Billie Jean» και το «Beat It» δεν ήταν απλά επιτυχίες – ήταν πολιτιστικά φαινόμενα που κυριάρχησαν στα charts και διαμόρφωσαν το σύγχρονο pop ήχο.

Ακόμη και το «Bad» έγραψε ιστορία, χαρίζοντας πολλαπλά Νο.1 singles, ενώ σε μεταγενέστερη φάση της καριέρας του συνέχισε να εμφανίζεται στο Hot 100, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του δεν είχε ημερομηνία λήξης.

Η λίστα με τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Billboard δεν είναι απλώς μια κατάταξη. Είναι μια διαδρομή μέσα σε δεκαετίες μουσικής εξέλιξης, όπου κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική στιγμή ενός καλλιτέχνη που έμαθε στον κόσμο τι σημαίνει πραγματική pop κυριαρχία.

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

 

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά

«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II
«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία
Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα
«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80’s με το «Free to Love»
Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80's με το «Free to Love»

Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν
Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop
«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop

Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ
Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!