Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία

Τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Billboard Hot 100 αποτυπώνουν όχι μόνο την επιτυχία του αλλά και τη μετάβαση της pop μουσικής σε μια νέα εποχή

Ο Michael Jackson δεν ήταν απλώς ένα όνομα στην pop μουσική – ήταν ο άνθρωπος που έγραψε ξανά τους κανόνες των charts. Από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την απόλυτη κυριαρχία του ως «King of Pop», κατάφερε να μετατρέψει κάθε κυκλοφορία του σε παγκόσμιο γεγονός. Αν κοιτάξεις τη λίστα με τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Michael Jackson στο Billboard Hot 100, δεν βλέπεις απλώς τραγούδια· βλέπεις την εξέλιξη μιας ολόκληρης μουσικής εποχής που άλλαξε για πάντα το pop παιχνίδι.

Η ιστορία του Michael Jackson στα charts ξεκινά πολύ νωρίς, όταν ακόμη ήταν παιδί και τραγουδούσε με τους Jackson 5. Μαζί με τα αδέρφια του, ο Michael κατάφερε να κάνει κάτι πρωτοφανές: να μπει στο Billboard Hot 100 και να κατακτήσει αμέσως την κορυφή της pop σκηνής. Από εκεί και πέρα, η πορεία του ήταν συνεχώς ανοδική. Σταδιακά εξελίχθηκε σε σόλο καλλιτέχνη που δεν ακολουθούσε τις τάσεις – τις δημιουργούσε.

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη λίστα των 50 μεγαλύτερων επιτυχιών του είναι το τραγούδι «Lookin’ Through the Windows» με τους Jackson 5, το οποίο έφτασε στο Hot 100 και έδειξε την πρώτη μεγάλη μετάβαση του νεαρού τότε Michael από παιδική φωνή σε πιο ώριμο καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, η solo καριέρα του απογειώθηκε με άλμπουμ που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής, όπως το «Off the Wall» και φυσικά το εμβληματικό «Thriller», που τον καθιέρωσε παγκοσμίως. Τραγούδια όπως το «Billie Jean» και το «Beat It» δεν ήταν απλά επιτυχίες – ήταν πολιτιστικά φαινόμενα που κυριάρχησαν στα charts και διαμόρφωσαν το σύγχρονο pop ήχο.

Ακόμη και το «Bad» έγραψε ιστορία, χαρίζοντας πολλαπλά Νο.1 singles, ενώ σε μεταγενέστερη φάση της καριέρας του συνέχισε να εμφανίζεται στο Hot 100, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του δεν είχε ημερομηνία λήξης.

Η λίστα με τα 50 μεγαλύτερα hits του στο Billboard δεν είναι απλώς μια κατάταξη. Είναι μια διαδρομή μέσα σε δεκαετίες μουσικής εξέλιξης, όπου κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική στιγμή ενός καλλιτέχνη που έμαθε στον κόσμο τι σημαίνει πραγματική pop κυριαρχία.

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael