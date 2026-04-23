«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

Η βιογραφική ταινία «Michael» για τη ζωή του Michael Jackson ξεκινά σήμερα, 23 Απριλίου, την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες και ήδη πριν από την επίσημη «πρώτη» της έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων. Η ταινία του Antoine Fuqua επιχειρεί να φωτίσει τη ζωή και την καριέρα του βασιλιά της ποπ, όμως οι αντιδράσεις από την οικογένεια Τζάκσον και οι δημόσιες τοποθετήσεις της Paris Jackson για «ανακρίβειες» δημιουργούν ήδη ένα φορτισμένο κλίμα γύρω από την κυκλοφορία της.

Η Janet Jackson δεν εμφανίζεται καθόλου στην ταινία «Michael», επιλογή που έχει ήδη σχολιαστεί έντονα. Σύμφωνα με την LaToya Jackson, της ζητήθηκε να συμμετάσχει αλλά εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, κάτι που – όπως τονίζεται– πρέπει να γίνει σεβαστό από την παραγωγή και το κοινό. Η απουσία της όμως έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από το πόσο ολοκληρωμένα αποτυπώνεται η οικογενειακή ιστορία του Michael Jackson στην κινηματογραφική αφήγηση και αν κάποιες πλευρές μένουν εκτός εικόνας.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι αντιδράσεις της Paris Jackson, η οποία έχει εκφράσει δημόσια ότι η ταινία περιέχει «πολλές ανακρίβειες» και «απροκάλυπτα ψέματα». Οι δηλώσεις της έχουν ήδη προκαλέσει νέο κύμα συζήτησης γύρω από το κατά πόσο μια βιογραφική ταινία μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καλλιτεχνική αφήγηση και την πιστή αποτύπωση της πραγματικότητας.

Στον ρόλο του Michael Jackson βρίσκεται ο ανιψιός του Jaafar Jackson, ενώ τον Τζο Τζάκσον υποδύεται ο Colman Domingo και την Κάθριν Τζάκσον η Nia Long. Η LaToya Τζάκσον ενσαρκώνεται από την Jessica Sula, ενώ στο project εμπλέκεται και η οικογένεια μέσω του Prince Jackson ως executive producer. Ο σκηνοθέτης Antoine Fuqua έχει δηλώσει ότι στόχος ήταν μια ισορροπημένη και σεβαστή προσέγγιση της ζωής του καλλιτέχνη, με τη συμμετοχή της οικογένειας να θεωρείται σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας.

Το γεγονός ότι η ταινία ξεκινά σήμερα την προβολή της και ήδη συνοδεύεται από αντιδράσεις δείχνει το βάρος που εξακολουθεί να έχει το όνομα του Michael Jackson. Από τη μία πλευρά υπάρχει το ενδιαφέρον για την κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής του, και από την άλλη οι ενστάσεις για την ακρίβεια και την επιλογή των γεγονότων.

