Ευθύμης Ζησάκης – Χρύσα Παπαλελούδη: Όλες οι λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου τους

Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη ετοιμάζουν τη βάφτιση του γιου τους στην Αίγινα. Μάθετε την ημερομηνία και το όνομα του μικρού

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου τους βρίσκονται ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι επέλεξε την Αίγινα και συγκεκριμένα την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου για το μυστήριο, το οποίο προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ο μικρός, που συμπλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο χρόνο ζωής του, θα λάβει το όνομα Ιωάννης – Ιάσωνας. Η επιλογή του πρώτου ονόματος αποτελεί φόρο τιμής στους παππούδες του, ενώ το δεύτερο είναι επιλογή των γονιών του. Παρά την αναγνωρισιμότητά τους, οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν οι νονοί του παιδιού να μην προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά από το στενό φιλικό τους περιβάλλον.

Όπως συνέβη και στον γάμο τους τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Λαγονήσι, επιθυμία του ζευγαριού είναι να κρατήσει το μυστήριο σε κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σχέση του Ευθύμη Ζησάκη και της Χρύσας Παπαλελούδη ξεκίνησε το 2020 μέσα από τη θεατρική τους συνεργασία, ενώ το 2024 ακολούθησε η ρομαντική πρόταση γάμου στη Βερόνα. Πλέον, οι δυο τους απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς, συνδυάζοντας την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στις θεατρικές παραγωγές.

