Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές δηλώσεις της για τον Παύλο Σταματόπουλο

Η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε στο «Buongiorno» και μίλησε για τη στενή σχέση της με τον Παύλο Σταματόπουλο

Η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα εξομολογητική και αυθόρμητη παρέμβαση στον τηλεοπτικό αέρα του Mega, μιλώντας για τη βαθιά σχέση που τη συνδέει με τον Παύλο Σταματόπουλο. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», την ώρα που ο στενός της συνεργάτης παραχωρούσε συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά.

Ακούγοντας όσα ανέφερε ο Παύλος Σταματόπουλος για την περίοδο της συγκατοίκησής τους, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να πάρει τον λόγο και να περιγράψει με τον δικό της τρόπο τη σημασία που έχει ο κουμπάρος της στη ζωή της, κάνοντας μάλιστα μια σύγκριση με την περίοδο του διαζυγίου της που συζητήθηκε.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε:

«Όταν έμενε ο Παύλος μαζί μας, ήμουν παντρεμένη. Έφυγε πριν χωρίσω. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έφυγε. Δυσκολεύτηκα πιο πολύ με τον αποχωρισμό μου από τον Παύλο απ’ ό,τι με το διαζύγιο. Και τον παρακαλάω συνέχεια να έρθει να μείνει πάλι δίπλα μου. Δεν θέλει. Είναι ο άνθρωπος, γιατί και ο Θοδωρής ο μπαμπάς τον παιδιών, δούλευε νύχτα, όποτε έχει χρειαστεί να τρέξω με τα παιδιά, να πάω στα νοσοκομεία, ήταν πάντα με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι το στήριγμά μου, αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Μαζί θα γεράσουμε. Δεν γλιτώνει».





Η παρουσιάστρια υπογράμμισε τον ρόλο του Παύλου Σταματόπουλου ως το απόλυτο στήριγμά της στις δύσκολες στιγμές, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών της, ενώ κατέστησε σαφές πως η φιλία τους είναι μια σχέση ζωής που υπερβαίνει τις τυπικές επαγγελματικές συνεργασίες.