Life 22.04.2026

Yogurt Bowl: Δες τη συνταγή που κρύβεται πίσω από το healthy lifestyle της Σίσσυς Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε το μυστικό της για ένα γρήγορο lunch break που σε γεμίζει ενέργεια χωρίς να σε βαραίνει καθόλου
Ειρήνη Στόφυλα

Το yogurt bowl έχει γίνει από τις πιο αγαπημένες επιλογές για ένα γρήγορο, ισορροπημένο και διατροφικά «έξυπνο» πρωινό, και εμπνευσμένο από τη Σίσσυ Χρηστίδου, αυτό το bowl δείχνει πόσο εύκολα μπορείς να συνδυάσεις γεύση και υγεία χωρίς να μπλέξεις με περίπλοκες συνταγές ή χρονοβόρες διαδικασίες.

https://www.instagram.com/sissychristidou/

ΥΛΙΚΑ

  1. 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (2% ή πλήρες, ανάλογα με τη διατροφή σου)
  2. 1 μπανάνα κομμένη σε ροδέλες
  3. 1 χούφτα berries (φράουλες, blueberries ή raspberries)
  4. 1 κ.σ. μέλι ή σιρόπι αγαύης
  5. 1 κ.σ. βρώμη
  6. 1 κ.γ. φυστικοβούτυρο ή ταχίνι
  7. 1 κ.σ. ξηροί καρποί (αμύγδαλα ή καρύδια)
  8. Λίγη κανέλα για άρωμα

Αυτό είναι το γεύμα που ζήλεψες στο Instagram της Σίσσυς Χρηστίδου και μπορείς να φτιάξεις σε 10 λεπτά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Φτιάχνεις τη βάση σου
Βάζεις το στραγγιστό γιαούρτι σε ένα μπολ, δημιουργώντας την απαλή και δροσερή βάση του πρωινού σου.

2. Προσθέτεις τη φυσική γλυκύτητα
Ρίχνεις τη μπανάνα και τα berries από πάνω, ώστε να δώσεις φυσική γεύση και χρώμα χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη.

3. Χτίζεις υφή και ενέργεια
Προσθέτεις τη βρώμη και τους ξηρούς καρπούς, που δίνουν τραγανότητα και σε κρατούν χορτάτο για περισσότερη ώρα.

4. Δένεις το αποτέλεσμα
Ρίχνεις μέλι ή σιρόπι αγαύης και λίγο φυστικοβούτυρο ή ταχίνι, ώστε να δέσουν οι γεύσεις και να αποκτήσει το bowl πιο «comfort» χαρακτήρα.

5. Τελειώνεις με άρωμα
Πασπαλίζεις λίγη κανέλα, που απογειώνει τη γεύση και κάνει το αποτέλεσμα πιο ολοκληρωμένο.

EXTRA TIP

Αν θέλεις το yogurt bowl σου να γίνει ακόμα πιο «fit friendly», ετοίμασε από το προηγούμενο βράδυ τη βάση με το γιαούρτι και τη βρώμη, και πρόσθεσε τα toppings το πρωί, ώστε να έχεις πιο δροσερή υφή και καλύτερη ισορροπία στη γεύση χωρίς να χάνεις χρόνο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

yogurt bowl γιαούρτι Σίσσυ Χρηστίδου συνταγή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

