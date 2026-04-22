Αυτό είναι το γεύμα που ζήλεψες στο Instagram της Σίσσυς Χρηστίδου και μπορείς να φτιάξεις σε 10 λεπτά

Είδαμε τη μακαρονάδα της Σίσσυς Χρηστίδου στο Instagram και βρήκαμε τη συνταγή! Φιογκάκια με κοτόπουλο και αβοκάντο για το πιο γρήγορο και healthy γεύμα

Η μακαρονάδα με φιογκάκια, κοτόπουλο και αβοκάντο, εμπνευσμένη από τη Σίσσυ Χρηστίδου, είναι το απόλυτο viral πιάτο που θα θέλεις να φτιάχνεις κάθε μέρα μετά από αυτό το story που μας «στοίχειωσε» ευχάριστα το timeline. Η Σίσσυ ανέβασε ένα μπολ με ζυμαρικά που έκανε τις αισθήσεις μας να κάνουν πάρτι ακαριαία.

Δεν πρόκειται απλά για ένα γρήγορο γεύμα, αλλά για τη ζωντανή απόδειξη ότι το comfort food μπορεί να είναι ταυτόχρονα chic, θρεπτικό και απίστευτα φωτογενές για το επόμενο post σου.

Δες τη συνταγή:

Υλικά

250 γραμμάρια ζυμαρικά φιογκάκια (farfalle) 1 στήθος κοτόπουλο ψημένο στο γκριλ ή στο τηγάνι, κομμένο σε μπουκιές 1 ώριμο αβοκάντο κομμένο σε φέτες 3 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι ή light cream cheese Μαύρο σουσάμι για το γαρνίρισμα 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο Λίγο λεμόνι για να μη μαυρίσει το αβοκάντο Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι Λίγη αποξηραμένη ρίγανη ή pesto (προαιρετικά, για τη βάση των ζυμαρικών)

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

Εκτέλεση

Ξεκινάς βράζοντας τα φιογκάκια σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Φρόντισε να τα βγάλεις «al dente», ώστε να κρατούν τη δομή τους και να μην λασπώσουν όταν προστεθεί η σάλτσα.

Παράλληλα, αν δεν έχεις έτοιμο κοτόπουλο από την προηγούμενη ημέρα, ψήσε το στήθος κοτόπουλου με αλατοπίπερο μέχρι να ροδίσει καλά και κόψε το σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια.

Κόψε το αβοκάντο στη μέση, αφαίρεσε το κουκούτσι και βγάλε προσεκτικά λεπτές φέτες. Ράντισέ τις με λίγο λεμόνι για να διατηρήσουν αυτό το ζωντανό πράσινο χρώμα που είδαμε και στο story της Σίσσυς.

Μόλις τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, στράγγισέ τα και ρίξε μια κουταλιά ελαιόλαδο (ή λίγο pesto αν θέλεις extra ένταση).

Τοποθέτησε τα ζυμαρικά σε ένα βαθύ μπολ, πρόσθεσε το κοτόπουλο και τις φέτες αβοκάντο από πάνω.

Περίχυσε το πιάτο σου με το γιαούρτι ή το cream cheese, δημιουργώντας αυτές τις λευκές «πινελιές» που κάνουν το πιάτο να φαίνεται τόσο κρεμώδες.

Ολοκλήρωσε το πιάτο πασπαλίζοντας με το μαύρο σουσάμι – είναι το μυστικό για να δείχνει το γεύμα σου επαγγελματικό και instagrammable.

Extra tips

Για ακόμα πιο πλούσια γεύση, μπορείς να προσθέσεις μερικές λιαστές ντομάτες ή ψιλοκομμένο σχοινόπρασο που ταιριάζει απίστευτα με το κοτόπουλο.

Αν θέλεις τη σάλτσα σου πιο ρευστή, αραίωσε το γιαούρτι με μια κουταλιά από το νερό που έβρασαν τα μακαρόνια πριν τα στραγγίξεις.

Το συγκεκριμένο πιάτο τρώγεται εξαιρετικά και κρύο, οπότε είναι η τέλεια ιδέα για το ταπεράκι του γραφείου την επόμενη μέρα.

Οι 6 τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα