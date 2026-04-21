Food 21.04.2026

Οι 6 τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα

Οι 6 τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα
Αν αλλάξεις τι βάζεις στο πιάτο σου, μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο λιγότερο θα πεινάς
Έχεις φάει κανονικά, αλλά λίγη ώρα μετά ψάχνεις κάτι να τσιμπήσεις; Δεν φταις εσύ, φταίνε ορισμένες τροφές που, αντί να σε χορταίνουν, ενεργοποιούν ακόμα περισσότερο το αίσθημα της πείνας. Κι όμως, πολλές από αυτές θεωρούνται «αθώες» ή ακόμα και υγιεινές. Αυτές είναι οι 6 τροφές που μπορούν να σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα.

1. Λευκό ψωμί και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Το λευκό ψωμί, τα κουλούρια και τα αρτοσκευάσματα ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα και το ρίχνουν εξίσου γρήγορα. Το αποτέλεσμα; Πείνα και λιγούρες πολύ πιο σύντομα απ’ όσο περιμένεις.

2. Δημητριακά πρωινού με ζάχαρη

Ακόμα κι αν γράφουν «ολικής άλεσης», πολλά δημητριακά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Προκαλούν γρήγορη αύξηση της ενέργειας, αλλά ακολουθεί απότομη πτώση που σε οδηγεί κατευθείαν στο σνακ.

3. Φρουτοχυμοί

Οι φυσικοί χυμοί στερούνται φυτικών ινών και περιέχουν συμπυκνωμένα σάκχαρα. Δεν σε χορταίνουν όπως το ολόκληρο φρούτο και μπορούν να ανοίξουν την όρεξη αντί να τη μειώσουν.

4. Γιαούρτια με γεύσεις

Τα γιαούρτια με φρούτα και γλυκαντικά συχνά έχουν περισσότερη ζάχαρη απ’ ό,τι νομίζεις. Αν δεν συνδυάζονται με πρωτεΐνη και λιπαρά, δεν προσφέρουν κορεσμό και αφήνουν το στομάχι «άδειο».

5. Τηγανητά και fast food

Μπορεί να φαίνονται χορταστικά, αλλά είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Χωνεύονται γρήγορα και προκαλούν έντονη πείνα λίγες ώρες αργότερα.

6. Γλυκά και μπάρες «ενέργειας»

Οι μπάρες δημητριακών και τα γλυκά σνακ προσφέρουν στιγμιαία ικανοποίηση, όχι όμως πραγματικό κορεσμό. Το σάκχαρο ανεβαίνει, πέφτει απότομα και η πείνα επιστρέφει πιο έντονη.

Τι να προτιμήσεις αντί γι’ αυτά

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, όπως αυγά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, λαχανικά και γιαούρτι σκέτο. Αυτά κρατούν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και μειώνουν τις λιγούρες. Η πείνα μέσα στη μέρα δεν είναι πάντα θέμα ποσότητας, συχνά είναι θέμα επιλογών. Αν αλλάξεις τι βάζεις στο πιάτο σου, μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο λιγότερο θα πεινάς.

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου
Life

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου

21.04.2026
Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά
Life

Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

21.04.2026
Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό
Life

Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό

21.04.2026
Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία
Life

Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

21.04.2026
Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη
Life

Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

21.04.2026
Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά
Life

Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά

21.04.2026
Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος
Food

Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος

21.04.2026
H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor
Beauty

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

21.04.2026
Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα
Beauty

Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες