Οι 6 τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα

Αν αλλάξεις τι βάζεις στο πιάτο σου, μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο λιγότερο θα πεινάς

Έχεις φάει κανονικά, αλλά λίγη ώρα μετά ψάχνεις κάτι να τσιμπήσεις; Δεν φταις εσύ, φταίνε ορισμένες τροφές που, αντί να σε χορταίνουν, ενεργοποιούν ακόμα περισσότερο το αίσθημα της πείνας. Κι όμως, πολλές από αυτές θεωρούνται «αθώες» ή ακόμα και υγιεινές. Αυτές είναι οι 6 τροφές που μπορούν να σε κάνουν να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα.

1. Λευκό ψωμί και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Το λευκό ψωμί, τα κουλούρια και τα αρτοσκευάσματα ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα και το ρίχνουν εξίσου γρήγορα. Το αποτέλεσμα; Πείνα και λιγούρες πολύ πιο σύντομα απ’ όσο περιμένεις.

2. Δημητριακά πρωινού με ζάχαρη

Ακόμα κι αν γράφουν «ολικής άλεσης», πολλά δημητριακά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Προκαλούν γρήγορη αύξηση της ενέργειας, αλλά ακολουθεί απότομη πτώση που σε οδηγεί κατευθείαν στο σνακ.

3. Φρουτοχυμοί

Οι φυσικοί χυμοί στερούνται φυτικών ινών και περιέχουν συμπυκνωμένα σάκχαρα. Δεν σε χορταίνουν όπως το ολόκληρο φρούτο και μπορούν να ανοίξουν την όρεξη αντί να τη μειώσουν.

4. Γιαούρτια με γεύσεις

Τα γιαούρτια με φρούτα και γλυκαντικά συχνά έχουν περισσότερη ζάχαρη απ’ ό,τι νομίζεις. Αν δεν συνδυάζονται με πρωτεΐνη και λιπαρά, δεν προσφέρουν κορεσμό και αφήνουν το στομάχι «άδειο».

5. Τηγανητά και fast food

Μπορεί να φαίνονται χορταστικά, αλλά είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Χωνεύονται γρήγορα και προκαλούν έντονη πείνα λίγες ώρες αργότερα.

6. Γλυκά και μπάρες «ενέργειας»

Οι μπάρες δημητριακών και τα γλυκά σνακ προσφέρουν στιγμιαία ικανοποίηση, όχι όμως πραγματικό κορεσμό. Το σάκχαρο ανεβαίνει, πέφτει απότομα και η πείνα επιστρέφει πιο έντονη.

Τι να προτιμήσεις αντί γι’ αυτά

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, όπως αυγά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, λαχανικά και γιαούρτι σκέτο. Αυτά κρατούν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και μειώνουν τις λιγούρες. Η πείνα μέσα στη μέρα δεν είναι πάντα θέμα ποσότητας, συχνά είναι θέμα επιλογών. Αν αλλάξεις τι βάζεις στο πιάτο σου, μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο λιγότερο θα πεινάς.

