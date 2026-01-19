Mad Bubble
Food 19.01.2026

To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

Το minimal γλύκισμα από την Ιαπωνία που έγινε viral και συνδυάζει κρεμώδη υφή, νοσταλγική γεύση και απόλυτη ευκολία
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα viral food trends έρχονται και φεύγουν, όμως κάποιες φορές ένα απλό concept καταφέρνει να ξεχωρίσει γιατί συνδυάζει ευκολία, γεύση και νοσταλγία. Αυτό ακριβώς συνέβη με το γιαπωνέζικο yogurt cheesecake που κατέκλυσε τα social media, ως ένα επιδόρπιο χωρίς ψήσιμο, με ελάχιστα υλικά, που θυμίζει το παραδοσιακό cheesecake αλλά παραμένει ανάλαφρο και απλό.

Η φιλοσοφία του βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη πρακτική της ιαπωνικής κουλτούρας, το στραγγισμένο γιαούρτι τύπου mizukiri, γνωστό για την παχύρρευστη, βελούδινη υφή του και τη συχνή χρήση του σε ελαφριά επιδόρπια. Στη viral εκδοχή του γλυκού, το γιαούρτι συνδυάζεται με μπισκότα, τα οποία απορροφούν σταδιακά την υγρασία και αποκτούν υφή βάσης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει no-bake cheesecake, απλό, αέρινο και χωρίς ανάγκη για ψήσιμο.

cheesecake
Pinterest

Υλικά

  • 400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (Greek yogurt, Skyr ή Balkan)
  • 8–10 μπισκότα (Biscoff, Oreo ή άλλα στεγνά μπισκότα)
  • Προαιρετικά: λίγη κρέμα τυριού, μέλι ή ζάχαρη, βανίλια

Εκτέλεση

  • Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι μέχρι να γίνει λείο. Αν θέλεις πιο «cheesecake» υφή, μπορείς να προσθέσεις λίγη κρέμα τυριού ή γλυκαντικό.
  • Τοποθετείς τα μπισκότα όρθια ή σε στρώσεις μέσα στο γιαούρτι, αφήνοντας μικρά κενά μεταξύ τους.
  • Σκεπάζεις και αφήνεις το γλυκό στο ψυγείο για 3–4 ώρες, μέχρι τα μπισκότα να μαλακώσουν και το μείγμα να σταθεροποιηθεί.
  • Σερβίρεις απευθείας από το μπολ ή αναποδογυρίζεις σε πιάτο.

